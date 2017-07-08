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В США арестовали Лукаку

8 июля 2017, 12:49
13

По информации TMZ, в США был арестован нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. Бельгиец угодил в полицейский участок из-за слишком бурной вечеринки, устроенной в арендованном доме. Стражи порядка шесть раз выезжали на вызовы соседей, которых беспокоил очень громкий шум.

В конце концов, 24-летний футболист был арестован и получил повестку в суд. Какое наказание ждет его дальше, пока неизвестно.

Напомним, сегодня было объявлено о договоренности между «ирисками» и «Манчестер Юнайтед» по переходу Лукаку в стан «красных дьяволов». Трансфер обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов стерлингов. Итоговая сумма сделки может возрасти до 100 миллионов фунтов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед Лукаку Ромелу
Комментарии (13)
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hevbn 28
1499508610
Вот это Ромелу отметил переход в Ман. Юнайтед , хорошо , что сезон в АПЛ начинается не на следующей неделе.
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dok66
1499509298
Знатно Ромелу гульнул ! Специально видимо в подальше в Америку уехал . И все равно засветился !
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giluxa1963
1499509955
а мы все наших ругаем
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Kazak ne China
1499511569
8 лет строгоча
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Kulima
1499513815
Ахах мда, на радостях кукушку сорвало
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mishkahaker
1499515384
Может хоть сделка сорвётся. Не нужен он МЮ.
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Den Bull
1499518821
Решил отметить повышение)
Ответить
Pourport
1499519422
С алкоголиками след.сезон вовсе на 10м закончат!)
Ответить
А Л Е К С А Н Д Р К
1499521598
Это еще за него и Руни в довесок!
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Karpathian
1499527551
Лол. Хорошо, что не в России
Ответить
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