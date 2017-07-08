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    В США арестовали Лукаку

    По информации TMZ, в США был арестован нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. Бельгиец угодил в полицейский участок из-за слишком бурной вечеринки, устроенной в арендованном доме. Стражи порядка шесть раз выезжали на вызовы соседей, которых беспокоил очень громкий шум.

    В конце концов, 24-летний футболист был арестован и получил повестку в суд. Какое наказание ждет его дальше, пока неизвестно.

    Напомним, сегодня было объявлено о договоренности между «ирисками» и «Манчестер Юнайтед» по переходу Лукаку в стан «красных дьяволов». Трансфер обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов стерлингов. Итоговая сумма сделки может возрасти до 100 миллионов фунтов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 12:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 июля 2017, 18:25

      Лол. Хорошо, что не в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 8 июля 2017, 16:46

      Это еще за него и Руни в довесок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 июля 2017, 16:10

      С алкоголиками след.сезон вовсе на 10м закончат!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 июля 2017, 16:00

      Решил отметить повышение)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 8 июля 2017, 15:03

      Может хоть сделка сорвётся. Не нужен он МЮ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 8 июля 2017, 14:36

      Ахах мда, на радостях кукушку сорвало

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 8 июля 2017, 13:59

      8 лет строгоча

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 июля 2017, 13:32

      а мы все наших ругаем

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июля 2017, 13:21

      Знатно Ромелу гульнул ! Специально видимо в подальше в Америку уехал . И все равно засветился !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 июля 2017, 13:10

      Вот это Ромелу отметил переход в Ман. Юнайтед , хорошо , что сезон в АПЛ начинается не на следующей неделе.

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