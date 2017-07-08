В США арестовали Лукаку

По информации TMZ, в США был арестован нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку. Бельгиец угодил в полицейский участок из-за слишком бурной вечеринки, устроенной в арендованном доме. Стражи порядка шесть раз выезжали на вызовы соседей, которых беспокоил очень громкий шум.

В конце концов, 24-летний футболист был арестован и получил повестку в суд. Какое наказание ждет его дальше, пока неизвестно.

Напомним, сегодня было объявлено о договоренности между «ирисками» и «Манчестер Юнайтед» по переходу Лукаку в стан «красных дьяволов». Трансфер обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов стерлингов. Итоговая сумма сделки может возрасти до 100 миллионов фунтов.