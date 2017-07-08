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    Лукаку пройдет медосмотр для «МЮ» в США, где сегодня был арестован

    Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Эвертоном» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку. Считается, что ливерпульский клуб заработает на переходе 90 миллионов фунтов – 75 в качестве главной выплаты и еще 15 в виде потенциальных бонусов.

    Сегодня игрок сборной Бельгии пройдет медицинское обследование. Осмотр состоится в Лос-Анжелесе. Сегодня «Бомбардир» писал о том, что 24-летний футболист был доставлен в полицейский участок за нарушение правил порядка.

    В минувшем сезоне Лукаку забил 26 голов и отдал семь результативных передач в 39 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    08.07.2017 19:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июля 2017, 19:17

      медосмотр в тюряге там его проверят на все яйца

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