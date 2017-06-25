«Ювентус» разрешил Сандро покинуть клуб, бразилец близок к переходу в «Челси»

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о том, что «Ювентус» отклонил предложение «Челси» на 55,2 миллионов фунтов по поводу продажи защитника Алекса Сандро. Генеральный менеджер туринского клуба отметил, что при желании бразилец может попросить выставить его на трансфер.

Как сообщает Metro, 26-летний игрок получил разрешение от руководства на уход из команды. Согласно источнику, защитник сборной Бразилии договорился с «Челси». Для полноценного перехода осталось уладить формальности личного характера.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 43-х матчах команды Массимилиано Аллегри, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов.