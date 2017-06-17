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    «Ювентус» отклонил предложение «Челси» по Сандро, английский клуб предлагал 55 миллионов

    «Ювентус» отказался продавать защитника Алекса Сандро в «Челси» за 55,2 миллиона фунтов. Об этом сообщает английское издание Daily Mail. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте планировал усилить линию защиты чемпионом Англии перед стартом нового сезона.

    Сандро перешел в «Ювентус» в августе 2015 года из «Порту» за 26 миллионов евро. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 43-х матчах команды Массимилиано Аллегри, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов. «Бьянконери» стали чемпионами Италии и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:4.

    Источник: Daily Mail

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    17.06.2017 02:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 17 июня 2017, 12:06

      Конте хочет сделать свой Ювентус в Челси)))

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