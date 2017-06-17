«Ювентус» отклонил предложение «Челси» по Сандро, английский клуб предлагал 55 миллионов

«Ювентус» отказался продавать защитника Алекса Сандро в «Челси» за 55,2 миллиона фунтов. Об этом сообщает английское издание Daily Mail. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте планировал усилить линию защиты чемпионом Англии перед стартом нового сезона.

Сандро перешел в «Ювентус» в августе 2015 года из «Порту» за 26 миллионов евро. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 43-х матчах команды Массимилиано Аллегри, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 35 миллионов. «Бьянконери» стали чемпионами Италии и дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» со счетом 1:4.