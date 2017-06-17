Маротта: «Челси» сделал очень большое предложение по Сандро»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Ювентус» отверг предложение «Челси» по поводу продажи защитника Алекса Сандро. Английский клуб предлагал за 26-летнего бразильца 55,2 миллиона фунтов.

«Челси» сделал очень большое предложение по Сандро. Мы ответили отказом, но сегодня футболисты – сами хозяева своей судьбы», – прокомментировал событие генеральный менеджер «бьянконери» Джузеппе Маротта.

Напомним, туринский и лондонский клубы стали чемпионами своих стран в минувшем сезоне. Синих тренирует Антонио Конте, который с 2011-го года по 2014 возглавлял «старую синьору».