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    Маротта: «Челси» сделал очень большое предложение по Сандро»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Ювентус» отверг предложение «Челси» по поводу продажи защитника Алекса Сандро. Английский клуб предлагал за 26-летнего бразильца 55,2 миллиона фунтов.

    «Челси» сделал очень большое предложение по Сандро. Мы ответили отказом, но сегодня футболисты – сами хозяева своей судьбы», – прокомментировал событие генеральный менеджер «бьянконери» Джузеппе Маротта.

    Напомним, туринский и лондонский клубы стали чемпионами своих стран в минувшем сезоне. Синих тренирует Антонио Конте, который с 2011-го года по 2014 возглавлял «старую синьору».

    Источник: Football Italia

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    17.06.2017 02:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 июня 2017, 10:19

      И правильно что отказали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 июня 2017, 10:18

      Not for sale отвечай!!!!!!

      0
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