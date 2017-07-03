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    Черчесов: «Сборная России не испытывала давления на Кубке конфедераций»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» подвел итог выступлению команды на домашнем Кубке конфедераций. Национальная сборная не вышла из группа A.

    «У нас молодая команда — не в плане возраста, а в плане опыта. Тренер может научить игроков понимать друг друга, чем мы и занимались это время. Убежден, что это удалось. Определенного уровня мы достигли, но нужно делать новые шаги. На Кубке конфедераций, думаю, нам удалось достаточно из того, что планировали. Изначально никто не заставлял достигать больших результатов, но мы рассматривали Кубок конфедераций не как подготовку к чемпионату мира, а как серьезный турнир. Расстроены, что не получилось добиться результата, но мы этого хотели. Болельщики это видели. Проверили то место, где тренировались, тренировочный процесс. В тренировочном процессе мы на правильном пути, с каждой игрой только добавляли.

    Порадовало, что мы взрослели на турнире, но очень жаль, что не удалось сыграть полуфинал, поскольку официальные игры нужны. Во встрече с Португалией (0:1) после пропущенного гола какое-то время приходили в себя, что не понравилось, а с Мексикой (1:2) и забили и пропустили, и было удаление, но ни одна из этих ситуаций нас не выбила из колеи. Спортивная составляющая — недовольны, а в моральном плане — довольны, поскольку сделали скачок как команда.

    Мы не испытывали давления, и я в том числе. Нет такого, что что-то давило. В ночь после Мексики спал нормально. Говорил с журналистами на повышенных тонах? Ой, какие вы чувствительные. Не разговаривал я на повышенных тонах. Если что-то не так сделал, надо признаться и извиниться. До того как я пришел на португальскую пресс-конференцию, сразу после игры меня схватили за руки, потащили на какие-то флеш-интервью и еще на что-то, и я даже с командой не поговорил. Это меня чуть из себя вывело. Отвечал сухо, не так, как обычно. А так бы отвечал в немного другой форме, но с тем же смыслом. Это принимается, будем делать выводы», — сказал специалист.

    Напомним, турнир завершился победой сборной Германии. В решающей встрече подопечные Йоахима Лева обыграли команду Чили со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2017 23:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:41

      НННННННу,так от давления прессы и прочего ,тебя,твой давний корефан по кличке Мудко полностью оградил!А ты ещё выеживаешся тут!

      -1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:14

      Сборная не проверяла резерв, играла основой и на результат. Он печален. За год можно только менять игроков в основе. И вопрос по сути один - все ли сильнейшие были на поле? В замену тренера лично я не верю. Скажем, сможет ли Черчесов позвонить Денисову и сказать: ты нужен команде, жду на сборах?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июля 2017, 08:46

      Одни и те же слова о желании, о правильном пути, о перспективе в тренировочном
      процессе и т.д. и т.п. Надоело, Лысый. Забирай МуДко и вместе на речном
      трамвайчике на рыбалку в Сибирь и до конца жизни.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > vladimir-7 4 июля 2017, 09:09

      В Сибирь не надо, у нас такие не приживаются.

      4
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 11:23

      Так вот и хорошо, там их и закопают.

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:47

      Ну нет у нас другой сборной, вот она одна такая. Если влить больных, не игравших на КК, может что и выйдет.

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 4 июля 2017, 06:53

      Не испытывали счастья от ударов в створ ворот....

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 4 июля 2017, 06:37

      Мы не испытывали давления, и я в том числе..
      А что вы вообще испытывали?

      1
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 июля 2017, 00:39

      Лучшие жирков и головин, а остальные так............

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      Рейтинг: +423

      Drapik 3 июля 2017, 23:52

      А я думаю, что Жирков - лучший игрок сборной на турнире. Мог бы героем стать в матче с Мексикой - жутко не повезло

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 23:51

      Результаты - ерунда, главное хороший сон и чтобы ничто не давило, вроде костюма тренера сборной страны.

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