Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал исход встречи с командой Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций.

«Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься?

Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом. Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — сказал 31-летний вратарь ЦСКА.

Таким образом, россияне завершили выступление на домашнем турнире. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что Акинфеев не заслуживает места в основном составе сборной.