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  • Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»

Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»

24 июня 2017, 21:04
119

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал исход встречи с командой Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций.

«Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься?

Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом. Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — сказал 31-летний вратарь ЦСКА.

Таким образом, россияне завершили выступление на домашнем турнире. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что Акинфеев не заслуживает места в основном составе сборной.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (119)
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isa361
1498327611
Игорь, может уже пора...? Пусть уже другие ошибаются. А ты уже наошибался.
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nik55
1498327638
не вешайся а просто уйди из сборной---рекордсмен ты наш
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кошмарик
1498327641
да не надо вешаться.. живи,расти детей.. но карьеру в сборной надо завершить и сосредоточиться на продлении рекорда в ЛЧ..
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shinnik
1498327663
да не вешайся. свали куда-нибудь,и там докажи свой № 1 А то надоело слышать пронезаменимость.. сколько за десятку лет ты вратарей толковых приковал к задней штанге..?
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Filllllll
1498327740
Хоть не люблю цска, но Игоря поддерживаю, он хороший вратарь, а ляпы даже у самых лучших бывают. Проиграли, в принципе, в равной игре, при небольшом уровне невезения.
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Dammit
1498328543
Сочувствую Акинфееву. Всех собак на него спустят, хотя он допустил одну ошибку, а тот же Ерохин миллион
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OfaZavr
1498328605
Может не так категорично, но из сборной уйти должен.
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отдай мои вещи
1498328640
повесь перчики в раздевалке сборной вот и все...твои все ушли и ты будь смелым!
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aurora5858
1498329088
Да и первый гол и от Рональду - не берущимися не были.
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kamyartem
1498331749
Опять Акинфеев, да бывает спасает, но и косячит не мало! Он видит только ошибку во 2-м голе, а то что 1-й ему надо было выходить и ловить а не застывать в полупозиции он не видит,так же как и гол с Кристиной, такие мячи вратарь должен снимать с головы, мячи были достаточно в полете, а игроки играли головой, чуть ли не из вратарской
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