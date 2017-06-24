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    Акинфеев о втором голе сборной Мексики: «Ну что мне, пойти повеситься?»

    Голкипер сборной России Игорь Акинфеев прокомментировал исход встречи с командой Мексики (1:2) в рамках третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций.

    «Понятно, что сегодня и завтра все будут обсуждать только второй гол. На то вы и пресса, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели. Ну что мне, пойти повеситься?

    Соперник прибежал и забил гол. Это одна ошибка с нашей стороны, за которую мы расплатились голом. Турнир всегда обидно покидать. Даже на юношеском уровне. Мы проиграли не сказать чтобы заслуженно, какая-то игра у нас появилась», — сказал 31-летний вратарь ЦСКА.

    Таким образом, россияне завершили выступление на домашнем турнире. Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что Акинфеев не заслуживает места в основном составе сборной.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 21:04
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +40

      Калашников за ЦСКА 25 июня 2017, 11:09

      А что Вы сразу все на Конифея напали??? Вы лучше про нападение говорите, что не можем мы забивать. А то как 4 дня назад спасал с Португалией, все кричали молодец, а тут... Вы всех собак лучше спускайте на полевых игроков. И я посмотрю потом на других вратарей, сколько они будут пропускать, с такими игроками в поле

      0
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 > Калашников за ЦСКА 25 июня 2017, 18:49

      Да ни кто не кричал что Акинфеев молодец, ты чего то придумал. Все голы это его косяк и не надо переваливать всё на команду.

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      Рейтинг: +40

      Калашников за ЦСКА > fediy2009 25 июня 2017, 19:02

      А футбол это командная игра, играют 11 человек! Почему мы сейчас не говорим, что так мало забили и из-за этого и вылетели? Пропустили 3 и забили 3(причём 2 новой Зеландии), вот наш и уровень. И всех собак спустить на вратаря, я считаю, что это тоже неправильно

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      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov 25 июня 2017, 10:56

      Филимоновский ляп припоминают до сих пор. Акинфеев уже из года в год допускает такие ошибки и жалуется, что его обсуждают. Посадить нужно его на лавку в сборной, пусть одумается.

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2017, 10:49

      Как обычно. Буквально несколько дней назад спасал раз за разом. Все восхищались. А тут ошибка и все, основного состава не заслуживает.

      0
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 > bset 25 июня 2017, 18:51

      Не надо вспоминать сколько раз он спасал, достаточно было ошибок, что бы мы вылетели.

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      Рейтинг: +13

      Александр Акопов 25 июня 2017, 10:47

      Акинфеев вратарь от Бога но есть моменты когда лучше покинуть сборную и дать дорогу достойному.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июня 2017, 10:30

      Акинфевна: это ваши ожидания

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      Рейтинг: +255

      aleksander 25 июня 2017, 10:26

      Вешаться не нужно. Просто не появляйся в сборной больше,отказывайся от вызовов или заверши выступление за сборную!!! Невозможно же смотреть как такие детские голы залетают нам, все 3 гола пропущенные на турнире все твои(от португальцев на пару с Кудряшовым), пора бы уже понять что твоё время в сборной закончилось,Корея,Португалия,Мексика сколь ещё терпеть этих позорных голов???

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 25 июня 2017, 08:44

      Не хочешь вешаться, сходи к бабушке, пусть ссыкливость отшепчет, чтобы, как все нормальные вратари, шел на такой мяч головой. За такую встречу мексиканца, судья должен был прямую красную показывать.

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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > sochi-2013 25 июня 2017, 13:25

      Согласен на 100%
      И к бабке надо сходить, по любому порча какая-то на нём...
      И если бы Лосано не попал в рамку, удалили бы и его ещё...

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > STALKER27 25 июня 2017, 13:50

      Да тут надо мексиканцу сказать спасибо- крепкий парень. Во всех отношениях. Не стал изображать адовы муки.

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 25 июня 2017, 07:49

      Не тебе, а твоим перчатками на гвозде. В сборной, разумеется.

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 25 июня 2017, 07:29

      Акинфеев норм вратарь!!! у всех косяки бывают!!! придёт другой, накосячит - вы так же орать будите, и не когда не дождётесь нормального вратаря!!!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 25 июня 2017, 09:53

      Так тренеры даже никого больше не пытаются пробовать. А у нас их больше чем нормальных защитников. К сожалению у него уже далеко не первый ляп, причем ляпы в официальных матчах. Согласись что по игре счёт должно быть 1:1, но из-за такого ляпа даже проигрыш.

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      Рейтинг: +13

      Александр Акопов > 19element87 25 июня 2017, 10:48

      по совокупности пора бы дать дорогу другим, хотя он и спасал.. вратарь сборной с такими ошибками там быть не должен

      3
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 25 июня 2017, 14:30

      А вспомни сколько раз он выручал сборную???? даже далеко ходить не будем - матч с Португалией, если бы не Игорь то счёт был бы 4-0!!! Просто он перенервничал, слишком большая ответствинность была, главный матч, игра дома, вот и результат, нашим полевым лучше надо было играть с Португальцами, тогда бы и проблемы не создали себе!!!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Александр Акопов 25 июня 2017, 14:31

      Время пройдёт и всё забудется - ещё хвалить его будете!!!!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 25 июня 2017, 15:27

      Какая разница что он там выручил против Португальцев, свой самый главный эпизод матча он и пропустил, а что было дальше, уже не так важно, ибо счет так и остался 1:0. Что значит перенервничал? В 2005 году в Кубке Уефа не нервничал, в том же году с Братиславе тащил нашу сборную (0:0 сыграли), не нервничал. А в 30 лет начал нервничать? А почему тогда он капитан??

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 25 июня 2017, 15:31

      Тем более если нервничал, зачем его выпускать тогда в старте? Если у человека проблемы с психикой, то пусть отдохнет, посидит на лавке, придет в себя. Это нормальное явление, отдыхать. В итоге щас еще больше будет нервничать, и не будет он лучше уже играть, не будет, ляпы будут еще, потому что он будет нервничать еще больше!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 25 июня 2017, 16:50

      Вот именно что только 1-0, а не 4-0, а почему наши не забили так это вопросы не к Игорю!!! То и значит, домашний турнир, первый раз за его карьеру, ответственный матч, он вратарь (одна ошибка и все старания к чёрту)!!! А капитан он потому что самый опытный и именитый в нашей сборной!!! Смотри, ща загнобите, потом сами будете жалеть... тем более домашний чемпионат на носу!!! мне то как то пох, просто игрок по моему мнению он хороший!!!

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      Рейтинг: +702

      19element87 > Nesterenko 25 июня 2017, 16:52

      Извини, но ты рассуждаешь как ребёнок...

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 19element87 26 июня 2017, 04:30

      Если такой опытный да еще и капитан так касячит, то смешно про других тогда писать. Почему тогда он не извинился за такое?? Вон Слуцкий как мужик сказал что это не его и ушел, а капитан как истеричка себя ведет: "че мне повеситься что-ли....".....

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      Рейтинг: +377

      bringing 25 июня 2017, 07:19

      О-Лень

      -1
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