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  • Лосано: «Победный гол Акинфееву? Я поборолся, ударил головой – вот и все»

Лосано: «Победный гол Акинфееву? Я поборолся, ударил головой – вот и все»

24 июня 2017, 20:23
15

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано прокомментировал победный гол в ворота сборной России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Мексиканцы вышли в полуфинал, выбив из борьбы хозяев турнира.

«Россия – сильная команда, она хорошо играет в футбол. Перед полуфиналом мы будем анализировать свою игру, команда должна показать лучшие результаты. Думаю, у сборной России сильные игроки, очень жесткая защита. Мы планировали сыграть так, как сегодня, и каждый игрок старался сделать все возможное. Благодаря им мы смогли добиться своего результата.

В эпизоде с моим голом Эктор (Морено – прим. «Бомбардира») явно контролировал мяч, я попытался прочитать полет мяча, начал бежать. Поборолся, ударил головой – вот и все. Кто дальше? Чили – великая команда, со множеством классных игроков. Надеюсь, мы сможем победить чилийцев, если пройдем дальше», – сказал футболист «Пачуки».

21-летний Лосано был признан лучшим игроком матча на «Казань Арене».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Лосано Ирвинг
Комментарии (15)
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deinego77@yandex.ru
1498325442
Молодец! Жаль у нас нет таких! Есть конечно но они борятся за миллионные контракты в клубах а борьба в сборной лишь фикция, показуха!!!
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Rubin_kzan
1498325562
Когда лучше каратист, чем футболлист)
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ARSteven89
1498325643
99% вратарей в таких моментах разбегаются и играют головой, и всё.................момент исчерпан!!! А Ирвин - молодец, что скажешь, доиграл эпизод до конца как истинный нападающий! Только вот Мексика попадает на Германию, скорее всего...
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bumer_moscow
1498327356
неудачники
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000000000000!!!!!!!!!!!!!
1498328822
лосано респект и уважуха....мастер...
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Юрэс
1498330989
Вот именно - ху. ..и тут СЛОЖНОГО
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Александ1982
1498337683
вот это настоящий нападающий, а вратарь наш только у нас выручает, чуть по мастеровитее игрок и вот он гол
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Red narva
1498349061
пробить нашего дырявого?Как два пальца!))))
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Nesterenko
1498374161
У человека рост 177 см, на 10 см. ниже Акинфеева. И не побоялся сыграть головой, просто красавец.
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Дмитрий_Kaзаков
1498391894
Брюс Ли :D
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