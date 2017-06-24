Лосано: «Победный гол Акинфееву? Я поборолся, ударил головой – вот и все»

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано прокомментировал победный гол в ворота сборной России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Мексиканцы вышли в полуфинал, выбив из борьбы хозяев турнира.

«Россия – сильная команда, она хорошо играет в футбол. Перед полуфиналом мы будем анализировать свою игру, команда должна показать лучшие результаты. Думаю, у сборной России сильные игроки, очень жесткая защита. Мы планировали сыграть так, как сегодня, и каждый игрок старался сделать все возможное. Благодаря им мы смогли добиться своего результата.

В эпизоде с моим голом Эктор (Морено – прим. «Бомбардира») явно контролировал мяч, я попытался прочитать полет мяча, начал бежать. Поборолся, ударил головой – вот и все. Кто дальше? Чили – великая команда, со множеством классных игроков. Надеюсь, мы сможем победить чилийцев, если пройдем дальше», – сказал футболист «Пачуки».

21-летний Лосано был признан лучшим игроком матча на «Казань Арене».