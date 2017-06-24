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    Лосано: «Победный гол Акинфееву? Я поборолся, ударил головой – вот и все»

    Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано прокомментировал победный гол в ворота сборной России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций. Мексиканцы вышли в полуфинал, выбив из борьбы хозяев турнира.

    «Россия – сильная команда, она хорошо играет в футбол. Перед полуфиналом мы будем анализировать свою игру, команда должна показать лучшие результаты. Думаю, у сборной России сильные игроки, очень жесткая защита. Мы планировали сыграть так, как сегодня, и каждый игрок старался сделать все возможное. Благодаря им мы смогли добиться своего результата.

    В эпизоде с моим голом Эктор (Морено – прим. «Бомбардира») явно контролировал мяч, я попытался прочитать полет мяча, начал бежать. Поборолся, ударил головой – вот и все. Кто дальше? Чили – великая команда, со множеством классных игроков. Надеюсь, мы сможем победить чилийцев, если пройдем дальше», – сказал футболист «Пачуки».

    21-летний Лосано был признан лучшим игроком матча на «Казань Арене».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 20:23
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +30

      Дмитрий_Kaзаков 25 июня 2017, 14:58

      Брюс Ли :D

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 июня 2017, 10:02

      У человека рост 177 см, на 10 см. ниже Акинфеева. И не побоялся сыграть головой, просто красавец.

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:04

      пробить нашего дырявого?Как два пальца!))))

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 июня 2017, 23:54

      вот это настоящий нападающий, а вратарь наш только у нас выручает, чуть по мастеровитее игрок и вот он гол

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 июня 2017, 22:03

      Вот именно - ху. ..и тут СЛОЖНОГО

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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 24 июня 2017, 21:27

      лосано респект и уважуха....мастер...

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 июня 2017, 21:02

      неудачники

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 24 июня 2017, 20:34

      99% вратарей в таких моментах разбегаются и играют головой, и всё.................момент исчерпан!!! А Ирвин - молодец, что скажешь, доиграл эпизод до конца как истинный нападающий! Только вот Мексика попадает на Германию, скорее всего...

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      Рейтинг: +29

      lamarasalvatruche13 > ARSteven89 24 июня 2017, 20:52

      тока конифей не входит в эти 99%
      корея чм там тоже показал свой класс...да и в ЛЧ серия продолжится в этом году ...ставлю три года уже что цска пропустит в матче Лч...ни разу не подвел игорь

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > lamarasalvatruche13 24 июня 2017, 20:56

      Они начинают с 3го квалификационного раунда, так что в ЛЧ надо ещё пройти) Мой прогноз - группа ЛЕ...

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      Рейтинг: +29

      lamarasalvatruche13 > ARSteven89 24 июня 2017, 21:08

      в квале никто не мешает пропустить тем более там серьезные соперники будут....ле пожалуй соглашусь

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      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 24 июня 2017, 20:32

      Когда лучше каратист, чем футболлист)

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Rubin_kzan 24 июня 2017, 21:22

      Это он так отомстил за гол:) Злющий Акинфеев был сегодня...

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 24 июня 2017, 20:30

      Молодец! Жаль у нас нет таких! Есть конечно но они борятся за миллионные контракты в клубах а борьба в сборной лишь фикция, показуха!!!

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