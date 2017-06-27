Зюганов: «Российские футболисты старались на Кубке конфедераций, но все равно за них стыдно»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает слабым выступление сборной России на Кубке конфедераций. По его мнению, результат национальной команды вызывает стыд.
Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти из группы, переиграв Новую Зеландию (2:0), однако потерпев поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
«Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте… За тайм бьют три раза, и все мимо ворот…
Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.
Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно…» – сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».
Дума вплотную занялась футболом!!!!
Сын Жириновского( именно СЫН ЖИРИКА, а не "депутат Лебедев") собирается "бить морду Жиркову", старый плавучий чемодан "зю" , в духе Ахеджаковой, призывает ко вселенскому стыду!!!!
ОТ ВАС, БЛЯТЬ ПАДЛЫ, ЗАВИСИТ,ЧТО ПАЦАНАМ БЕСПЛАТНО ДАЖЕ НА СТАДИОН ЗАЙТИ НЕЛЬЗЯ, НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО МЯЧИК НА ПОЛЕ ПОПИННАТЬ, А ОНИ МОРДЫ БЬЮТ, ДА СТЫДЯТСЯ!!!!
ПРИШЁЛ ПУТИН НА ФУТБОЛ, ВСЕ, БЛЯТЬ, ЗА НИМ, КАК СТЕРХИ ПОЛЕТЕЛИ ФУТБОЛ ОБСУЖДАТЬ!!!!!
ПАРТНЁРЫ КОКОШИ И ДЗЮБЫ ПО ПОСТЕЛИ!!!!!!!!!!