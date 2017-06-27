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  • Зюганов: «Российские футболисты старались на Кубке конфедераций, но все равно за них стыдно»

Зюганов: «Российские футболисты старались на Кубке конфедераций, но все равно за них стыдно»

27 июня 2017, 13:29
32

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает слабым выступление сборной России на Кубке конфедераций. По его мнению, результат национальной команды вызывает стыд.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти из группы, переиграв Новую Зеландию (2:0), однако потерпев поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

«Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте… За тайм бьют три раза, и все мимо ворот…

Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.

Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно…» – сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (32)
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tank219
1498559762
Гена, вы с Жириком тоже вроде стараетесь, а проку от вас еще меньше, чем от сборной. Стыдно, стыдно, стыдно.
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серега кашин
1498563570
за свою политику стыдись
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sir_Alex
1498563729
Мне вот за зенит стыдно!
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Чермындыр
1498563878
Наши политики либо живут далеким прошлым, либо пьют сладкий нектар, что им муток в уши льют. Российский футбол они не смотрят, но думают, что наша сборная такая же "могучая", как и наша армия. И только от одного ее вида все соперники должны навалить в штаны и сдаться еще до игры. А когда выясняется, что нас никто не боится, ибо качество игры у нас на несколько порядков ниже, начинаются вот такие высеры типа "дать в морду" и "стыдно". За что стыдно, товарищ депутат? За то, что наши игроки плохо играют? Или за то что вы там в свое думе за 8 лет не смогли придумать ничего, чтобы помогло развитию спорта, кроме тотального кормления спортсменов дешевым допингом? Кому стыдно то должно быть?
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forward33
1498565644
Российские коммунисты старались, но все равно......
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insider_retro
1498565804
Ген, да не стыдись ты... Тебе по жизни надо ходить пунцовым за свой кусок жизненной деятельности... Гляди-ка безгрешный и непотопляемый партийный крейсер по футболу оценки стал давать!!!... Специалисты разберутся.... У нас их тьма необъятная...
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семёнычев
1498565953
Ну, всё!!!
Дума вплотную занялась футболом!!!!
Сын Жириновского( именно СЫН ЖИРИКА, а не "депутат Лебедев") собирается "бить морду Жиркову", старый плавучий чемодан "зю" , в духе Ахеджаковой, призывает ко вселенскому стыду!!!!
ОТ ВАС, БЛЯТЬ ПАДЛЫ, ЗАВИСИТ,ЧТО ПАЦАНАМ БЕСПЛАТНО ДАЖЕ НА СТАДИОН ЗАЙТИ НЕЛЬЗЯ, НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО МЯЧИК НА ПОЛЕ ПОПИННАТЬ, А ОНИ МОРДЫ БЬЮТ, ДА СТЫДЯТСЯ!!!!
ПРИШЁЛ ПУТИН НА ФУТБОЛ, ВСЕ, БЛЯТЬ, ЗА НИМ, КАК СТЕРХИ ПОЛЕТЕЛИ ФУТБОЛ ОБСУЖДАТЬ!!!!!
ПАРТНЁРЫ КОКОШИ И ДЗЮБЫ ПО ПОСТЕЛИ!!!!!!!!!!
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anri1703
1498568479
надо признать это наш уровень не над тут иллюзий надо было еще на евро 16 сборную омолаживать а не как Черданцев заявил после матча с мексикой что надо березуцких всем колхозом угаваривать вернуться
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subbotaspartak
1498571663
Стыдно такую пенсию получать И за свои слова не отвечать.
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dok66
1498577141
"Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота ...." - это слова какого нибудь дяди Васи из двора , который комментирует игру местной дворовой команды !
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