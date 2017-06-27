Зюганов: «Российские футболисты старались на Кубке конфедераций, но все равно за них стыдно»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает слабым выступление сборной России на Кубке конфедераций. По его мнению, результат национальной команды вызывает стыд.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова не сумели выйти из группы, переиграв Новую Зеландию (2:0), однако потерпев поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

«Я не ругаю ребят, они старались. Но когда играют солидные команды, и первый удар по воротам на 24-й минуте… За тайм бьют три раза, и все мимо ворот…

Футбол заключается в том, чтобы взять мяч и командой догнать его до ворот и попасть. А когда вы за 45 минут не можете мяч подкатить и попасть в ворота, тогда не надо обижаться.

Пока слабенько. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно…» – сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».