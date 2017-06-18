Саншеш не расстроен из-за того, что не поехал на Кубок конфедераций

Встреча 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы Португалия – Сербия завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0. Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш вышел на поле на 59-й минуте встречи. По завершении матча 19-летний футболист поделился отношением к непопаданию в заявку взрослой команды на Кубок Конфедераций.

«Расстроен ли я? Я был бы расстроен, если бы меня не взяли на Евро-U21. На данный момент это мое место», – считает Саншеш.

В параллельном матче группы B команда Испании разгромила Македонию со счетом 5:0. Испанцы лидируют в квартете из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Взрослая сборная Португалии сегодня сыграет первый матч на Кубке конфедераций. Игра против сборной Мексики состоится в Казани. Начало – в 18:00 по московскому времени.