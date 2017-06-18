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    Саншеш не расстроен из-за того, что не поехал на Кубок конфедераций

    Встреча 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы ПортугалияСербия завершилась победой номинальных хозяев со счетом 2:0. Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш вышел на поле на 59-й минуте встречи. По завершении матча 19-летний футболист поделился отношением к непопаданию в заявку взрослой команды на Кубок Конфедераций.

    «Расстроен ли я? Я был бы расстроен, если бы меня не взяли на Евро-U21. На данный момент это мое место», – считает Саншеш.

    В параллельном матче группы B команда Испании разгромила Македонию со счетом 5:0. Испанцы лидируют в квартете из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

    Взрослая сборная Португалии сегодня сыграет первый матч на Кубке конфедераций. Игра против сборной Мексики состоится в Казани. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: O Jogo

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    18.06.2017 01:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 18 июня 2017, 08:35

      Ещё сезон на лавке и на ЧМ может не попасть

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