Асенсио оформил хет-трик в первом матче на Евро-U21

Встреча Испания – Македония в рамках 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:0. Нападающий «Реала» Марко Асенсио забил три гола и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

В параллельной встрече сборная Португалии обыграла сверстников из Сербии со счетом 2:0. Испанцы и португальцы лидируют в квартете B.

Чемпионат Европы до 21-го года. Групповой этап. Группа B.

Испания – Македония – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Сауль, 10; 2:0 – Асенсио, 16; 3:0 – Деулофеу, 35 (с пенальти), 4:0 – Асенсио, 54; 5:0 – Асенсио, 72.