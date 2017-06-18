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    Асенсио оформил хет-трик в первом матче на Евро-U21

    Встреча ИспанияМакедония в рамках 1-го тура группового этапа молодежного чемпионата Европы завершилась победой номинальных гостей со счетом 5:0. Нападающий «Реала» Марко Асенсио забил три гола и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.

    В параллельной встрече сборная Португалии обыграла сверстников из Сербии со счетом 2:0. Испанцы и португальцы лидируют в квартете B.

    Чемпионат Европы до 21-го года. Групповой этап. Группа B.

    Испания – Македония – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Сауль, 10; 2:0 – Асенсио, 16; 3:0 – Деулофеу, 35 (с пенальти), 4:0 – Асенсио, 54; 5:0 – Асенсио, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Zi10 18 июня 2017, 04:29

      Скоро будет лидером сборной Испании и Реала.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 июня 2017, 00:29

      молодец,жаль Майораль не играл

      0
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