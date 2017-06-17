На матч Россия – Новая Зеландия пришли 50 тысяч зрителей

Матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией завершился победой хозяев турнира со счетом 2:0. На стадионе «Санкт-Петербург» присутствовал 50251 зритель. Арена рассчитана на 57268 зрительских мест.

Ранее итог встрече подвел главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Главный редактор футбольный трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин отметил, что сборная Новой Зеландии намного ниже уровнем, чем команда России.

Следующий матч россиян состоится 21-го июня. На «Открытие-арене» в Москве они сыграют с Португалией.