Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На матч Россия – Новая Зеландия пришли 50 тысяч зрителей

    Матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией завершился победой хозяев турнира со счетом 2:0. На стадионе «Санкт-Петербург» присутствовал 50251 зритель. Арена рассчитана на 57268 зрительских мест.

    Ранее итог встрече подвел главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Главный редактор футбольный трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин отметил, что сборная Новой Зеландии намного ниже уровнем, чем команда России.

    Следующий матч россиян состоится 21-го июня. На «Открытие-арене» в Москве они сыграют с Португалией.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2017 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 18 июня 2017, 00:26

      Мне больше интересно, сколько было на церемонии открытия турнира. Там по-моему вообще кот-наплакал было. Глупо получается. Забабахать такую церемонию и не понятно для кого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2017, 22:55

      50251 билет был продан на матч - в это ещё можно поверить. И видимо немалая часть билетов была приобретена перекупами, пустых мест на трибунах было немало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 июня 2017, 22:24

      Допустим, 45. Если билеты по 100, то уже прилично заработали.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Бриг 18 июня 2017, 16:03

      от 900 с копейками самый дешёвый был

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 21:21

      ахах и это на матч открытия, представляю сколько на рядовой матч фк вциом будут ходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 июня 2017, 21:13

      Визуально казалось .что было меньше народа ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11