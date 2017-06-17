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На матч Россия – Новая Зеландия пришли 50 тысяч зрителей

17 июня 2017, 21:10
7

Матч 1-го тура группового этапа Кубка конфедераций между Россией и Новой Зеландией завершился победой хозяев турнира со счетом 2:0. На стадионе «Санкт-Петербург» присутствовал 50251 зритель. Арена рассчитана на 57268 зрительских мест.

Ранее итог встрече подвел главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Главный редактор футбольный трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин отметил, что сборная Новой Зеландии намного ниже уровнем, чем команда России.

Следующий матч россиян состоится 21-го июня. На «Открытие-арене» в Москве они сыграют с Португалией.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия
Комментарии (7)
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acer2003
1497723194
Визуально казалось .что было меньше народа ))
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карасевщина
1497723713
ахах и это на матч открытия, представляю сколько на рядовой матч фк вциом будут ходить
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Бриг
1497727494
Допустим, 45. Если билеты по 100, то уже прилично заработали.
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Обер-КанцлерЪ
1497729307
50251 билет был продан на матч - в это ещё можно поверить. И видимо немалая часть билетов была приобретена перекупами, пустых мест на трибунах было немало.
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Aleksandr_1986_Spb_
1497734813
Мне больше интересно, сколько было на церемонии открытия турнира. Там по-моему вообще кот-наплакал было. Глупо получается. Забабахать такую церемонию и не понятно для кого.
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