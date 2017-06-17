Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин: «Новая Зеландия намного ниже уровнем сборной России. Это если не ФНЛ, то нижняя часть РФПЛ»

Карпин: «Новая Зеландия намного ниже уровнем сборной России. Это если не ФНЛ, то нижняя часть РФПЛ»

17 июня 2017, 20:32
12

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче-октрытии Кубка конфедераций. Сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

«Думаю, все получилось. Не получилось только забить больше голов. После 2:0 расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет. Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли. Если бы забили больше, было бы еще лучше, но ничего страшного, 2:0 — хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В рамках игры 2-го тура группового этапа команда Станислава Черчесова встретится со сборной Португалии. Матч состоится 21-го июня в 18:00 по московскому времени на «Открытие-арене» в Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Карпин Валерий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dok66
1497721064
Валера прав . Португалия такой веселухи не позволит .
Ответить
мароко
1497721203
В РФПЛ Новую Зеландию, команды отдохнут летая туда!!
Ответить
карасевщина
1497722599
уровень спартака и аека
Ответить
ArReal
1497723535
НУ эксперт.........Америку открыл
Ответить
Popularov
1497729074
В игре с Чили играли плохо, но Карпин НАХВАЛИВАЛ сборную! Сейчас сыграли просто ЗДОРОВО, а Карпин воротит носом и всё ему НЕ НРАВИТСЯ!!! В стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0) сборная России в четвёртый раз в современной истории сохранила в неприкосновенности свои ворота на крупном турнире. Голкипер сборной и ЦСКА Игорь Акинфеев, в 47-й раз не пропустил в 99 матчах за сборную. Очень хорошее достижение сборной России! Значит, могут! Значит, умеют защищаться и отстоять свои ворота на НОЛЬ и не пропустить! Вот так всегда надо ИГРАТЬ и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Поле было ОТЛИЧНОЕ и играли наши тоже на ОТЛИЧНО!!! Молодцы! Все играли ЗДОРОВО и выделить НЕКОГО! Все сыграли на 10 баллов! Смолов забил, но ведь без помощи других ему бы не удалось это сделать! В этой игре все смотрелись ХОРОШО и СТАРАЛИСЬ. Выделить персонально НЕКОГО! Выделяю всех!!! Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ и с сухарём! Молодцы! Так держать! Играть, не пропускать и ПОБЕЖДАТЬ!!! Выделяю Станислава Черчесова! Хорошо подготовил сборную к этому матчу! Самая лучшая игра Станислава Черчесова на посту главного тренера! Желаем сборной и Станиславу Черчесову больших футбольных достижений! Ура!
Ответить
zico2205
1497729935
все правильно сказал...
Ответить
Almazovich
1497737393
Играли со слабой командой! Но главное победа!
Ответить
sidul1
1497742170
интересно,если сборную сделать 15 ой командой нашего чемпионата,какое она займет место?стадион в Сочи пустует,пусть готовятся ребята.
Ответить
sprint5
1497746429
у каждого свое мнение
Ответить
Дядя Серёжа
1497861517
И не таким сдавали игры, лиха беда начало.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
6
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
5
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
2
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
3
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
3
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+