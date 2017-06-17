Карпин: «Новая Зеландия намного ниже уровнем сборной России. Это если не ФНЛ, то нижняя часть РФПЛ»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче-октрытии Кубка конфедераций. Сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

«Думаю, все получилось. Не получилось только забить больше голов. После 2:0 расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет. Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли. Если бы забили больше, было бы еще лучше, но ничего страшного, 2:0 — хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

В рамках игры 2-го тура группового этапа команда Станислава Черчесова встретится со сборной Португалии. Матч состоится 21-го июня в 18:00 по московскому времени на «Открытие-арене» в Москве.