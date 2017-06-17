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    Карпин: «Новая Зеландия намного ниже уровнем сборной России. Это если не ФНЛ, то нижняя часть РФПЛ»

    Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о матче-октрытии Кубка конфедераций. Сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

    «Думаю, все получилось. Не получилось только забить больше голов. После 2:0 расслабились, но надо понимать, что другая команда тоже играет. Хотя понятно, что сборная Новой Зеландии, мягко говоря, намного ниже нас уровнем. Это уровень если не ФНЛ, то нижней части РФПЛ. Это было заметно, и футболисты сборной России это поняли. Если бы забили больше, было бы еще лучше, но ничего страшного, 2:0 — хороший результат. Этот результат должен придать уверенности, начали хорошо», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

    В рамках игры 2-го тура группового этапа команда Станислава Черчесова встретится со сборной Португалии. Матч состоится 21-го июня в 18:00 по московскому времени на «Открытие-арене» в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 20:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 19 июня 2017, 11:38

      И не таким сдавали игры, лиха беда начало.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 июня 2017, 03:40

      у каждого свое мнение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 18 июня 2017, 02:29

      интересно,если сборную сделать 15 ой командой нашего чемпионата,какое она займет место?стадион в Сочи пустует,пусть готовятся ребята.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 июня 2017, 01:09

      Играли со слабой командой! Но главное победа!

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 июня 2017, 23:05

      все правильно сказал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 июня 2017, 22:51

      В игре с Чили играли плохо, но Карпин НАХВАЛИВАЛ сборную!
      Сейчас сыграли просто ЗДОРОВО, а Карпин воротит носом и всё ему НЕ НРАВИТСЯ!!!
      В стартовом матче Кубка конфедераций против Новой Зеландии (2:0) сборная России в четвёртый раз в современной истории сохранила в неприкосновенности свои ворота на крупном турнире.
      Голкипер сборной и ЦСКА Игорь Акинфеев, в 47-й раз не пропустил в 99 матчах за сборную.
      Очень хорошее достижение сборной России!
      Значит, могут!
      Значит, умеют защищаться и отстоять свои ворота на НОЛЬ и не пропустить!
      Вот так всегда надо ИГРАТЬ и НЕ ПРОПУСКАТЬ!
      Поле было ОТЛИЧНОЕ и играли наши тоже на ОТЛИЧНО!!!
      Молодцы!
      Все играли ЗДОРОВО и выделить НЕКОГО!
      Все сыграли на 10 баллов!
      Смолов забил, но ведь без помощи других ему бы не удалось это сделать!
      В этой игре все смотрелись ХОРОШО и СТАРАЛИСЬ.
      Выделить персонально НЕКОГО!
      Выделяю всех!!!
      Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ и с сухарём!
      Молодцы! Так держать! Играть, не пропускать и ПОБЕЖДАТЬ!!!
      Выделяю Станислава Черчесова!
      Хорошо подготовил сборную к этому матчу!
      Самая лучшая игра Станислава Черчесова на посту главного тренера!
      Желаем сборной и Станиславу Черчесову больших футбольных достижений! Ура!

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 17 июня 2017, 22:05

      Это как разминка перед игрой с победителями ЧЕ ну че сказать продолжайте дальше ..Верим!

      0
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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 17 июня 2017, 21:18

      НУ эксперт.........Америку открыл

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 21:03

      уровень спартака и аека

      -1
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      Рейтинг: +582

      мароко 17 июня 2017, 20:40

      В РФПЛ Новую Зеландию, команды отдохнут летая туда!!

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