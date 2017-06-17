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  • Черчесов: «Рад, что команда выиграла и местами показывала игру, которую мы планировали»

Черчесов: «Рад, что команда выиграла и местами показывала игру, которую мы планировали»

17 июня 2017, 20:41
6

В первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов поделился мнением об ажиотаже, речи Владимира Путина и предстоящей встрече с португальцами.

«Понятно, что это первый матч на большом турнире, был большой ажиотаж, а мы должны были выиграть первый матч. Новая Зеландия хотела победить, разные психологические моменты… Рад, что команда выиграла и местами показывала ту игру, которую мы планировали. Когда в первых трех моментах соперник выбивает из пустых ворот, напряжение появилось. Но потом мы забили гол. Хорошо, что создаем моменты, но все никогда никто не забьет. Какие-то подсказки сделаем.

Состояние поля? Мне показалось, что оно хорошее. Никаких проблем не возникало. Поле давало играть. Поблагодарю организаторов за проделанную работу. Все отлично. Теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону. Это мой первый официальный матч, он выигран. Когда положительный результат, все нравится.

Снимет ли эта победа давление со сборной? Давление — медицинский термин. Я тут слышу о нем третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли. У Новой Зеландии молодая, хорошая команда. Мы знали, что они будут играть длинными передачами с подборами мяча. Нам удалось нивелировать сильные стороны соперника. Чего мы ждали от Новой Зеландии, то и случилось.

Предматчевая речь Путина? Понятно, что приветствие руководителя страны — дополнительный плюс, но при этом дополнительная ответственность. Но мы с задачей справились и идем дальше по турнирной сетке.

Как изменится сборная в матче с Португалией? Пока рано говорить об этом, хотя определенный план есть. Мы к каждому матчу готовимся задолго. Посмотрим физическое состояние футболистов, да и Ерохина поменяли (на 77-й минуте вышел Тарасов – прим. «Бомбардира») из-за мелкого повреждения. У нас нет основного состава, есть стартовый. Сегодня появилась в основе пара человек, которая не играла с Чили (1:1, товарищеский матч). Приятная головная боль по составу тренерам иногда тоже нужна», — считает 53-летний специалист.

Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Новая Зеландия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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acer2003
1497722669
В матче с Португалией посмотрим,на что и к чему готова сборная России под руководством Черчесова !
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zico2205
1497722754
Не надо чересчур уж превозносить эту победу...Против нас играла,прямо скажем, слабейшая команда этого турнира и побеждать ее мы просто были обязаны...Да и игра ,честно говоря,не очень впечатлила...Оба гола были забиты из-за грубых ошибок соперников и мы не увидели ни изящных комбинаций,ни очевидного превосходства над соперником...Да...Иногда кое-что получалось.но до конца эти комбинации не доводились...Надеюсь в следующих играх наши будут интереснее...Ведь этот турнир,в первую очередь,репетиция перед ЧМ и больше у нас таких соперников в нетоварняках не будет...
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ArReal
1497723717
Что ты там планировал - не смеши....позорище...
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raritet
1497726118
Не нужно эйфории. За счастье будет с такой игрой отбиться от португалов ,хотя ничейку урвать. Одна надежда что какой-нибудь чемпионы выставят из уважения к хозяину второй-третий состав.
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Popularov
1497728869
Сборная России и её тренер Станислав Черчесов, испытывали БОЛЬШОЕ давление со стороны общественности! Товарищеские игры вызвали бурю переживаний за игру сборной на Кубке конфедераций! И вот, игра с Новой Зеландией, должна была показать, насколько КРИТИКА сборной помогла ей успешно подготовиться к официальной игре! Критика оказалась ДЕЙСТВЕННОЙ и ОЧЕНЬ сильно подействовала на игроков и Станислава Черчесова!!! Именно справедливая критика и общественное ДАВЛЕНИЕ помогли Станиславу Черчесову пересмотреть своё отношение к делу и внести коррективы в подготовку сборной! Поле было ОТЛИЧНОЕ и играли наши тоже на ОТЛИЧНО!!! Молодцы! Вот бы так всегда играть, ПОБЕЖДАТЬ и не пропускать! Все играли ЗДОРОВО и выделить НЕКОГО! Все сыграли на 10 баллов! Смолов забил, но ведь без помощи других ему бы не удалось это сделать! В этой игре все смотрелись ХОРОШО и СТАРАЛИСЬ. Выделить персонально НЕКОГО! Выделяю всех!!! Два раза игрокам Новой Зеландии удавалось ВЫНЕСТИ мяч из своих пустых ворот, но на третий РАЗ это не удалось сделать. И Слава Богу, что им не удалось вынести! Россия ПОБЕДИЛА и это уже РАДУЕТ! Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ! Молодцы! Так держать! Играть и ПОБЕЖДАТЬ!!! Поздравляю наших с ПОБЕДОЙ и с сухарём! Молодцы! Так держать! Играть, не пропускать и ПОБЕЖДАТЬ!!! Выделяю Станислава Черчесова! Хорошо подготовил сборную к этому матчу! Самая лучшая игра Станислава Черчесова на посту главного тренера! Желаем сборной и Станиславу Черчесову больших футбольных достижений! Ура!
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Nesterenko
1497733587
А я всегда думал, что давление - это технический и физический термин.
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