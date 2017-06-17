Черчесов: «Рад, что команда выиграла и местами показывала игру, которую мы планировали»

В первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. Главный тренер хозяев турнира Станислав Черчесов поделился мнением об ажиотаже, речи Владимира Путина и предстоящей встрече с португальцами.

«Понятно, что это первый матч на большом турнире, был большой ажиотаж, а мы должны были выиграть первый матч. Новая Зеландия хотела победить, разные психологические моменты… Рад, что команда выиграла и местами показывала ту игру, которую мы планировали. Когда в первых трех моментах соперник выбивает из пустых ворот, напряжение появилось. Но потом мы забили гол. Хорошо, что создаем моменты, но все никогда никто не забьет. Какие-то подсказки сделаем.

Состояние поля? Мне показалось, что оно хорошее. Никаких проблем не возникало. Поле давало играть. Поблагодарю организаторов за проделанную работу. Все отлично. Теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону. Это мой первый официальный матч, он выигран. Когда положительный результат, все нравится.

Снимет ли эта победа давление со сборной? Давление — медицинский термин. Я тут слышу о нем третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли. У Новой Зеландии молодая, хорошая команда. Мы знали, что они будут играть длинными передачами с подборами мяча. Нам удалось нивелировать сильные стороны соперника. Чего мы ждали от Новой Зеландии, то и случилось.

Предматчевая речь Путина? Понятно, что приветствие руководителя страны — дополнительный плюс, но при этом дополнительная ответственность. Но мы с задачей справились и идем дальше по турнирной сетке.

Как изменится сборная в матче с Португалией? Пока рано говорить об этом, хотя определенный план есть. Мы к каждому матчу готовимся задолго. Посмотрим физическое состояние футболистов, да и Ерохина поменяли (на 77-й минуте вышел Тарасов – прим. «Бомбардира») из-за мелкого повреждения. У нас нет основного состава, есть стартовый. Сегодня появилась в основе пара человек, которая не играла с Чили (1:1, товарищеский матч). Приятная головная боль по составу тренерам иногда тоже нужна», — считает 53-летний специалист.

Матч Россия – Португалия состоится 21-го июня на «Открытие-арене».