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    Смольников: «Роналду – лучший из лучших»

    Защитник сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.

    Напомним, что на групповом этапе домашнего турнира россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    – Что вы думаете о сборных Мексики и Португалии?

    – Я думаю, что и португальцы, и мексиканцы будут сильными соперниками. К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.

    – Что вы думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито? Вам как нападающему придется противостоять ему.

    – He is good player!

    – Что можете сказать о Криштиану Роналду?

    – He is the best of the best!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2017 15:27
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 16 июня 2017, 00:30

      Интересно, с кем это он разговаривал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      moneyonstart 15 июня 2017, 15:55

      Почему он пиндосском блин отвечает???!!!

      -1
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