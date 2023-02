Смольников: «Роналду – лучший из лучших»

Защитник сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.

Напомним, что на групповом этапе домашнего турнира россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

– Что вы думаете о сборных Мексики и Португалии?

– Я думаю, что и португальцы, и мексиканцы будут сильными соперниками. К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.

– Что вы думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито? Вам как нападающему придется противостоять ему.

– He is good player!

– Что можете сказать о Криштиану Роналду?

– He is the best of the best!