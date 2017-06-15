Смольников: «Роналду – лучший из лучших»

Защитник сборной России Игорь Смольников поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций-2017.
Напомним, что на групповом этапе домашнего турнира россияне сыграют с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.
– Что вы думаете о сборных Мексики и Португалии?
– Я думаю, что и португальцы, и мексиканцы будут сильными соперниками. К каждой игре нужно подойти максимально ответственно.
– Что вы думаете о нападающем сборной Мексики Чичарито? Вам как нападающему придется противостоять ему.
– He is good player!
– Что можете сказать о Криштиану Роналду?
– He is the best of the best!
Источник: «Спорт-Экспресс»