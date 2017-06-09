Экс-игрок «ПСЖ» Менез перешел в «Антальяспор»

Турецкий «Антальяспор» объявил о переходе нападающего «Бордо» Жереми Менеза. Подробности сделки не уточняются. Согласно сообщениям в турецкой прессе, местный клуб заплатил за трансфер 30-летнего француза около 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Менез забил три гола и отдал три результативные передачи в 31-м матче. «Бордо» завершил сезон в Лиге 1 на шестом месте в турнирной таблице. Форвард перешел в команду в июле 2016 года из «Милана». Прежде Менез выступал за «ПСЖ», «Рому», «Монако» и «Сошо». Менез участвовал в чемпионате Европы-2012, где сборная Франции выбыла из борьбы на стадии 1/4 финала.

«Антальяспор» завершил сезон в Суперлиге на пятом месте. Экс-нападающий «Анжи» Самуэль Это'О, выступающий за турецкий клуб, занял третье место в гонке бомбардиров.