Гол Манджукича в ворота «Реала» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2016/17

Гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов признан лучшим в прошедшем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира. Напомним, хорват из пределов штрафной площади ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку.
Также в первую тройку вошли голы полузащитника сливочных Каземиро и теперь уже экс-хавбека «Копенгагена» Томаса Делэни.
10 лучших голов минувшей Лиги чемпионов по версии УЕФА:
1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»),
2. Каземиро («Реал» – «Наполи»),
3. Томас Делэни («Копенгаген» – «Брюгге»),
4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»),
5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»),
6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»),
7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»),
8. Даниэль Алвес («Ювентус» – «Монако»),
9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»),
10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»).