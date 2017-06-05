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    Гол Манджукича в ворота «Реала» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2016/17

    Гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов признан лучшим в прошедшем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира. Напомним, хорват из пределов штрафной площади ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку.

    Также в первую тройку вошли голы полузащитника сливочных Каземиро и теперь уже экс-хавбека «Копенгагена» Томаса Делэни.

    10 лучших голов минувшей Лиги чемпионов по версии УЕФА:

    1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»),

    2. Каземиро («Реал» – «Наполи»),

    3. Томас Делэни («Копенгаген» – «Брюгге»),

    4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»),

    5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»),

    6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»),

    7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»),

    8. Даниэль Алвес («Ювентус» – «Монако»),

    9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»),

    10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»).

    Источник: УЕФА

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    05.06.2017 18:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 июня 2017, 08:48

      Утешительный приз

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 июня 2017, 19:19

      Месси отсутствует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Джавад 5 июня 2017, 18:49

      самый лучший гол причем в финале не каждый забьёт

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 5 июня 2017, 18:39

      Такой гол, да ещё в финале Лиги Чемпионов это украшение и редчайший случай, приз утешение для Марио Манджукича и Ювентуса!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 5 июня 2017, 18:34

      Гол и правда шикарен! Хоть какое-то утишение для Юве...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 июня 2017, 18:16

      Пожалуй и лучший гол года

      2
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      ...
      Рейтинг: +11

      Джавад > Бомбардиръ 5 июня 2017, 18:50

      я согласен

      0
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