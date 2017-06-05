Гол Манджукича в ворота «Реала» признан лучшим в Лиге чемпионов сезона-2016/17

Гол нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича в ворота «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов признан лучшим в прошедшем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира. Напомним, хорват из пределов штрафной площади ударом через себя отправил мяч в дальнюю девятку.

Также в первую тройку вошли голы полузащитника сливочных Каземиро и теперь уже экс-хавбека «Копенгагена» Томаса Делэни.

10 лучших голов минувшей Лиги чемпионов по версии УЕФА:

1. Марио Манджукич («Ювентус» – «Реал»),

2. Каземиро («Реал» – «Наполи»),

3. Томас Делэни («Копенгаген» – «Брюгге»),

4. Арьен Роббен («Бавария» – «Арсенал»),

5. Гонсало Игуаин («Монако» – «Ювентус»),

6. Месут Озил («Лудогорец» – «Арсенал»),

7. Антуан Гризманн («Атлетико» – «Ростов»),

8. Даниэль Алвес («Ювентус» – «Монако»),

9. Криштиану Роналду («Реал» – «Спортинг»),

10. Алексис Санчес («Арсенал» – «Лудогорец»).