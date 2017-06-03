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  • Экс-нападающий ЦСКА Думбия – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

Экс-нападающий ЦСКА Думбия – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

3 июня 2017, 01:10
3

«Базель» в заключительном туре швейцарской Суперлиги обыграл «Санкт-Галлен» со счетом 4:1. Команда оформила девятое чемпионство подряд. Нападающий Сейду Думбия оформил дубль.

Таким образом, на счету игрока сборной Кот-д'Ивуара 20 голов в 25-ти матчах турнира. Показатель является ведущим среди всех игроков чемпионата. Во всех турнирах Дубмия провел 34 встречи и забил 21 гол.

С 2010 по 2014 год 29-летний футболист выступал за московский ЦСКА, в составе которого трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок. В первой половине сезона-2014/15 Думбия возвращался в столичный клуб на правах аренды из «Ромы».

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Базель Думбия Сейду
Комментарии (3)
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serglider
1496444724
А в чемпионате Казахстана он бы был вообще как "король" футбола)))
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xLINDAx
1501512581
Вот назад бы его..да всё никак..
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