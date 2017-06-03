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    Экс-нападающий ЦСКА Думбия – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

    «Базель» в заключительном туре швейцарской Суперлиги обыграл «Санкт-Галлен» со счетом 4:1. Команда оформила девятое чемпионство подряд. Нападающий Сейду Думбия оформил дубль.

    Таким образом, на счету игрока сборной Кот-д'Ивуара 20 голов в 25-ти матчах турнира. Показатель является ведущим среди всех игроков чемпионата. Во всех турнирах Дубмия провел 34 встречи и забил 21 гол.

    С 2010 по 2014 год 29-летний футболист выступал за московский ЦСКА, в составе которого трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок. В первой половине сезона-2014/15 Думбия возвращался в столичный клуб на правах аренды из «Ромы».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 01:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 31 июля 2017, 17:49

      Вот назад бы его..да всё никак..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 3 июня 2017, 02:05

      А в чемпионате Казахстана он бы был вообще как "король" футбола)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > serglider 3 июня 2017, 07:57

      Даже гомоАршавина бы переплюнул

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