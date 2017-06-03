Экс-нападающий ЦСКА Думбия – лучший бомбардир чемпионата Швейцарии

«Базель» в заключительном туре швейцарской Суперлиги обыграл «Санкт-Галлен» со счетом 4:1. Команда оформила девятое чемпионство подряд. Нападающий Сейду Думбия оформил дубль.

Таким образом, на счету игрока сборной Кот-д'Ивуара 20 голов в 25-ти матчах турнира. Показатель является ведущим среди всех игроков чемпионата. Во всех турнирах Дубмия провел 34 встречи и забил 21 гол.

С 2010 по 2014 год 29-летний футболист выступал за московский ЦСКА, в составе которого трижды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок страны и один раз – Суперкубок. В первой половине сезона-2014/15 Думбия возвращался в столичный клуб на правах аренды из «Ромы».