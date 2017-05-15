Созин: «Неважно, кто войдет в состав сборной России. Важно, чтобы был сильный командный дух»

Футбольный эксперт, член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин высказал мнение о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.

«Неважно, кто из игроков войдет в сборную России. Важно, чтобы был очень сильный командный дух. Разве в сборной Исландии играют великие футболисты? У них был коллектив, заряженный на борьбу. От игры этой команды нельзя было оторваться. Если такой будет настрой, то какая разница, кто будет в составе. Раз тренер сделал такой выбор, то он должен доказать, что это самые достойные люди. А они должны ответить такой игрой, как, например, играла Исландия. Тогда никто не будет обсуждать, правильно ли взяли того или иного игрока.

Не уверен, что игроки «Рубина» могут так отдаваться. Казанская команда весь сезон выглядит хило. Не понимаю заслугу Канунникова, он не игрок сборной. Его включают в расширенный список, чтобы были вариации. Спартаковские лидеры – Самедов, Глушаков, Зобнин, Комбаров – весь сезон показывали игру от ножа, доказывали, что они достойны сборной. Головин – то же самое. Акинфеев играл практически без срывов. А вот защита – головная боль тренерского штаба. Думаю, на данный момент понимания основного состава сборной нет. Что касается Руслана Камболова, то его взяли, потому что отказались Березуцкие. Может, он выстрелит. До начала сезона никто не знал Джикию, но сегодня он один из основных защитников. Может, так будет и с Камболовым. Какие-то качества у него есть, но в первую очередь это российский паспорт и отказ Березуцких.

По численности «Спартак» представлен в наибольшем количестве. Но я не уверен, что Илья Кутепов попадет в итоговый список. Возможно, ему и надо почувствовать, что такое выступление за сборную, но последнее время он не играл. Так же и Алан Дзагоев. Конечно, если его не будут беспокоить травмы, то думаю, что он поедет на Кубок конфедераций.

Если говорить об Артеме Реброве, то особых ляпов у него не было. Акинфеев и Беленов – основные голкиперы, а кто третий – вопрос. Не думаю, что Лунев попадет в окончательную заявку. Реброва можно было брать для списка, но не хочется травмировать игрока. Он возрастной, чемпион России. Вызывать его для общего списка и не брать в конечный – не очень красиво. Он, вне сомнений, достоин вызова, но может ли он кого-то реально подменить? Черчесов сам вратарь, и он отнесся к Реброву с уважением и не стал его дергать», – сказал Созин.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​