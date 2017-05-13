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  • Бундеслига. «РБ Лейпциг» и «Бавария» забили на двоих девять голов и другие результаты

Бундеслига. «РБ Лейпциг» и «Бавария» забили на двоих девять голов и другие результаты

13 мая 2017, 18:25
10

В матче 33-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде вырвала победу над «РБ Лейпцигом» – 5:4. В другой встрече дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью с «Аугсбургом».

В остальных поединках «Байер» вырвал ничью с «Кельном», «Майнц» сделал камбэк против «Айнтрахта», «Вольфсбург» поделил очки с менхенгладбахской «Боруссией», «Фрайбург» и «Ингольштадт» сильнейшего не выявили, «Шальке» упустил победу над «Гамбургом», «Вердер» дома был разгромлен «Хоффенхаймом», а «Дармштадт» на своем поле уступил «Герте».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 33-й тур

РБ Лейпциг – Бавария – 4:5 (2:1)

Голы: 1:0 – Сабитцер, 2; 1:1 – Левандовски, 17 (с пенальти); 2:1 – Вернер, 29 (с пенальти); 3:1 – Поульсен, 47; 3:2 – Алькантара, 60; 4:2 – Вернер, 65; 4:3 – Левандовски, 84; 4:4 – Алаба, 90+1; 4:5 – Роббен, 90+5.

Байер – Кельн – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Йойич, 14; 0:2 – Клюнтер, 48; 1:2 – Кисслинг, 60; 2:2 – Похьянпало, 71.

Майнц – Айнтрахт – 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хргота, 42; 0:2 – Сеферович, 50; 1:2 – Кордоба, 60; 2:2 – Белл, 62; 3:2 – Муто, 76; 4:2 – Де Бласис, 90+3 (с пенальти).

Фрайбург – Ингольштадт – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Филипп, 31; 1:1 – Лескано, 43.

Шальке-04 – Гамбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бургшталлер, 25; 1:1 – Лассога, 90+2.

Аугсбург – Боруссия Д – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Финнбогассон, 28; 1:1 – Обамеянг, 32.

Вердер – Хоффенхайм – 3:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Салаи, 7; 0:2 – Крамарич, 11; 0:3 – Цубер, 40; 0:4 – Крамарич, 49; 0:5 – Бичакчич, 51; 1:5 – Гебре Селасси, 59; 2:5 – Баргфреде, 86; 3:5 – Бауэр, 90.

Дармштадт – Герта – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Калу, 14; 0:2 – Торунарига, 28.

Вольфсбург – Боруссия М – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вестергор, 24; 1:1 – Гомес, 58.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Байер Кельн Вольфсбург Боруссия М Майнц Айнтрахт Фрайбург Ингольштадт Шальке-04 Гамбург Аугсбург Боруссия Д Вердер Хоффенхайм Дармштадт Герта
Комментарии (10)
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NEON-SM
1494689192
вот так матч лидеров, 4:4, круто
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dok66
1494689733
Опять очередной европейский "концерт". Стадионы становятся по -тихоньку театральными сценами .
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dzhanavar
1494690440
Играли на удовольствие...)))
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pzdc.
1494691009
На 90й 2 гола )
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Joni
1494691336
Ничьих много. Все кто борются за выживание не выграли, кроме Майнца, так что всё откладывается на последний тур. Боруссия Д жаль не выграла, но осталась выше Хоффенхайма, всё решится в последнем туре.
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АлёшкА91
1494691456
Бавария - машина!
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lokoman92
1494691959
Жаль Лейпциг не выиграли) было бы круто если бы они стали чемпионами) ну ни чего) посмотрим на них в след сезоне лиги чемпионов) думаю сильно удивят) Вернер у них мне нравится как играет) думаю в след сезоне за него крута будут бороться)
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Михайловский Технарь
1494694964
Гамбург снова в переходных)
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