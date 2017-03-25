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    Гаджиев: «Надеюсь, братья Березуцкие еще будут выступать в сборной России»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после контрольного матча сборной России и Кот-д'Ивуара выразил надежду, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернутся в состав национальной команды. Напомним, встреча завершилась победой африканцев со счетом 2:0.

    «Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство. Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы.

    Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба, Смолов«, – сказал специалист.

    Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 21:37
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 26 марта 2017, 22:49

      Новые защитники тоже не отличается от братьев.Один хер инвалиды.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 марта 2017, 21:48

      вы еще Онопко верните

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 26 марта 2017, 16:09

      По моему вы оборзели, сначала говорите гнать их вместе с Игнашевичем, дайте молодым играть. теперь вы хотите чтоб вернулись, капец.

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 26 марта 2017, 15:57

      кричали кричали что берёз с игнашом гнать надо,а теперь без них ещё хуже.пора стасику валить

      1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > himik2-62 26 марта 2017, 16:10

      Да про всех вы так говорили.
      Уйди Дик Адвокат.
      Уйди Фабио Капелло
      Уйди Леонид Слуцкий
      Ну и теперь Станислав Черчесов.

      Я думаю проблема не в тренерах.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > NoN141 26 марта 2017, 16:35

      ему не из кого выбрать?бразильцев пущай попробует)))

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      Рейтинг: +235

      Копытин 26 марта 2017, 12:57

      Вот уж твоего мнения точно никто не спрашивает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 12:17

      Правильно всё братья сделали.Во время слиться, это не предать, а предвидеть.
      Пусть молодёжь наигрывают.

      -2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 26 марта 2017, 06:32

      Если нужны - пусть играют, если отказываются - гнать их в шею из команды и из страны!

      -1
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Obi Wan 26 марта 2017, 16:09

      Эм, а почему из страны?

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 марта 2017, 04:41

      Тьфу на вас.
      Тьфу на вас ещё раз.
      Проигрывали с братьями, теперь без них,
      Ещё раз тьфу на них.

      0
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > subbotaspartak 26 марта 2017, 16:09

      Соглашусь с вами, что с ними что без них.

      -2
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 26 марта 2017, 01:25

      А по мне хоть братья Кержаковы. Фиаско обеспечено. Кто вовремя сольется тот и выйграет. Похоже Василий сделал все правильно и своевременно

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 26 марта 2017, 00:13

      не волнуйся они вечно будут играть

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