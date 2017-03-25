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  • Гаджиев: «Надеюсь, братья Березуцкие еще будут выступать в сборной России»

Гаджиев: «Надеюсь, братья Березуцкие еще будут выступать в сборной России»

25 марта 2017, 21:37
20

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после контрольного матча сборной России и Кот-д'Ивуара выразил надежду, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернутся в состав национальной команды. Напомним, встреча завершилась победой африканцев со счетом 2:0.

«Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство. Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы.

Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба, Смолов«, – сказал специалист.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Амкар-Пермь Россия ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Дзюба Артем Смолов Федор Гаджиев Гаджи
Комментарии (20)
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acer2003
1490467287
Вы бы думали,как новых воспитать,а не Березуцких возвратить !
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nik55
1490467397
соберите всех пенсионеров---результат будет одинаковый
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ильиных
1490468674
Что с ними,что без них, ничего не изментлось.Это просто уровень нашего футбола,пока они получают такие деньги,ничего не изменится.
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Tostao
1490473845
Уж какая есть сборная, пусть такая и будет. До ста лет Березуцким что-ли играть? Для начала уберите Кутепова, а потом и Черчесова.
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subbotaspartak
1490492508
Тьфу на вас. Тьфу на вас ещё раз. Проигрывали с братьями, теперь без них, Ещё раз тьфу на них.
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Obi Wan
1490499146
Если нужны - пусть играют, если отказываются - гнать их в шею из команды и из страны!
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Мары
1490519864
Правильно всё братья сделали.Во время слиться, это не предать, а предвидеть. Пусть молодёжь наигрывают.
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himik2-62
1490533047
кричали кричали что берёз с игнашом гнать надо,а теперь без них ещё хуже.пора стасику валить
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NoN141
1490533741
По моему вы оборзели, сначала говорите гнать их вместе с Игнашевичем, дайте молодым играть. теперь вы хотите чтоб вернулись, капец.
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САНЁК17
1490557791
Новые защитники тоже не отличается от братьев.Один хер инвалиды.
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