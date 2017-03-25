Гаджиев: «Надеюсь, братья Березуцкие еще будут выступать в сборной России»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев после контрольного матча сборной России и Кот-д'Ивуара выразил надежду, что защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие вернутся в состав национальной команды. Напомним, встреча завершилась победой африканцев со счетом 2:0.

«Если сопоставить индивидуальные качества атакующих игроков, выходивших на поле в Краснодаре, ивуарийцы имели заметное превосходство. Футболиста невозможно подготовить за год, за два, а тем более за период сбора. Это ведь не блин: пожарил на одной стороне и перевернул на другую. Это значительные проблемы.

Сейчас такой период, когда наша сборная существенно обновляется. Лично я надеюсь на то, что Березуцкие еще будут выступать в национальной команде, все-таки у них есть ресурс, как мне кажется. Кроме того, не играли в Краснодаре Дзюба, Смолов«, – сказал специалист.

Ближайший матч сборная России проведет против Бельгии 28 марта. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.