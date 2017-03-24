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    Сельдяков будет работать на матче «Рубина» с «Зенитом», «Спартак» – «Оренбург» рассудит Чистяков

    Стали известным бригады арбитров и инспекторы на матчи 21-го тура российской Премьер-лиги. Центральный матч тура между «Рубином» и «Зенитом» обслужит судья Владимир Сельдяков из Балашихи.

    31 марта (пятница)

    «Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    1 апреля (суббота)

    «Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор матча – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    2 апреля (воскресенье)

    «Рубин» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    ЦСКА – «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы); Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор Сергей Зуев (Москва).

    3 апреля (понедельник)

    «Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    Источник: РФС

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    24.03.2017 11:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 25 марта 2017, 01:27

      Спартак победит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 24 марта 2017, 12:31

      У вас ещё не косячили? Тогда я еду к вам. В Ростове ждут Турбина......

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > zenitforever2015 24 марта 2017, 12:47

      Руки проч от Турбина! Он на отлично (5+) отсудил матч)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 24 марта 2017, 12:31

      в этом туре, удачи - Спартаку, Ростову, Рубину и Анжи! )

      6
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