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Сельдяков будет работать на матче «Рубина» с «Зенитом», «Спартак» – «Оренбург» рассудит Чистяков

24 марта 2017, 11:12
7

Стали известным бригады арбитров и инспекторы на матчи 21-го тура российской Премьер-лиги. Центральный матч тура между «Рубином» и «Зенитом» обслужит судья Владимир Сельдяков из Балашихи.

31 марта (пятница)

«Анжи» – «Урал»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

1 апреля (суббота)

«Арсенал» – «Томь»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор матча – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

2 апреля (воскресенье)

«Рубин» – «Зенит»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар); Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Амкар» – «Терек»: Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

ЦСКА – «Крылья Советов»: Алексей Сухой (Люберцы); Валерий Данченко (Уфа), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор Сергей Зуев (Москва).

3 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Анжи Урал Арсенал Томь Уфа Локомотив Амкар-Пермь Ахмат ЦСКА Крылья Советов Спартак Оренбург Ростов Краснодар
Комментарии (7)
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B.G.
1490347894
в этом туре, удачи - Спартаку, Ростову, Рубину и Анжи! )
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zenitforever2015
1490347906
У вас ещё не косячили? Тогда я еду к вам. В Ростове ждут Турбина......
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GeorgeXIII
1490394420
Спартак победит
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