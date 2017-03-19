РФПЛ. «Зенит» дома примет тульский «Арсенал»

В воскресенье 20-й тур российской Премьер-лиги продолжится четырьмя матчами.

«Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», «Терек» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» проведет матч с «Уфой», а «Зенит» попытается взять три очка в матче с «Арсеналом».

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

19 марта, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ионов, 28.

Краснодар – Уфа – 0:0

Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кузнецов, 24.

Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Прудников, 79.

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ильин, 11.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0