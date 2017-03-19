Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Зенит» дома примет тульский «Арсенал»

    В воскресенье 20-й тур российской Премьер-лиги продолжится четырьмя матчами.

    «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», «Терек» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» проведет матч с «Уфой», а «Зенит» попытается взять три очка в матче с «Арсеналом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

    19 марта, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Ионов, 28.

    Краснодар – Уфа – 0:0

    Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кузнецов, 24.

    Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Прудников, 79.

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ильин, 11.

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 18:32
    Рекомендуем
    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 марта 2017, 21:07

      Почему тошно? Ржака полная. ))) Сейчас опять будут петь про объективное судейство, про то, что офсайда в Питере не видно было, а "особо культурные" продолжат утверждать, что судьи и РФС во главе с Мутко тянут к чемпионству "Спартак".

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2017, 20:49

      Ну что, питерцы, поработали с судьями в перерыве.... пенальти левенький - прислонился к арсенальцу и сполз.... а уж второй из вне игры забили.... смотреть тошно. Даже Орлов увидел вне игры ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7813

      BarStep 19 марта 2017, 18:24

      В Краснодаре было интереснее, держало до последнего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 19 марта 2017, 16:56

      кто не болеет, тот не чеченец, кто не болеет, тот не мужик, кто не болеет, тот лох))) вот такое бывает на стадионе терека

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho > rashidinho 20 марта 2017, 02:24

      кто дизлайкнул, тот слепой идиот, которому безразлично, что ему делать приказывают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 19 марта 2017, 16:55

      представляю, что сейчас на стадионе Ахмат)))))нохчи борш вац болеть ца динаг, рак ю, стаг вац

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      kazak162 19 марта 2017, 16:35

      Левников на Акинфеева чем то похож

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7813

      BarStep 19 марта 2017, 16:23

      Я думаю сегодня будет возвращен долг за подарок, который Терек сделал на открытие ВЭБ Арены...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 марта 2017, 16:16

      Терек выиграет а Зенит с Арсеналом ничейку сгоняет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +816

      diktatop 19 марта 2017, 16:08

      терек вперед)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      zeck88 19 марта 2017, 15:06

      Краснодар-Уфа интересно посмотреть

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11