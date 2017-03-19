РФПЛ. «Зенит» дома примет тульский «Арсенал»

В воскресенье 20-й тур российской Премьер-лиги продолжится четырьмя матчами.
«Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», «Терек» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» проведет матч с «Уфой», а «Зенит» попытается взять три очка в матче с «Арсеналом».
Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)
19 марта, 19:30 по московскому времени
Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Ионов, 28.
Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кузнецов, 24.
Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Прудников, 79.
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Ильин, 11.
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.
Источник: Бомбардир.ру