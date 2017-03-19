Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Зенит» дома примет тульский «Арсенал»

19 марта 2017, 18:32
48

В воскресенье 20-й тур российской Премьер-лиги продолжится четырьмя матчами.

«Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», «Терек» сыграет с ЦСКА, «Краснодар» проведет матч с «Уфой», а «Зенит» попытается взять три очка в матче с «Арсеналом».

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Арсенал (Тула)

19 марта, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ионов, 28.

Краснодар – Уфа – 0:0

Томь (Томск) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кузнецов, 24.

Анжи (Махачкала) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Прудников, 79.

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ильин, 11.

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ари, 41; 1:1 – Промес, 52.

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Оренбург Томь Амкар-Пермь Урал Рубин Локомотив Спартак Крылья Советов Ростов Ахмат ЦСКА Краснодар Уфа Зенит Арсенал
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1489820062
Хороший тур, хорошие матчи.Да и соперники под стать друг другу. Удачи Спартаку.!
Ответить
David_Fio
1489822441
Вперед, Локо!
Ответить
Cant Stop
1489832747
Томь молодцы ! "паровозам" победы!
Ответить
Ветеран17
1489836200
Молодцы пермяки! Как Робин Гуд, отобрали очки у богатого Зенита и отдали бедной Томи.
Ответить
Тони Монтана
1489845025
ДА стопудовый договорняк)) Урал по-другому не играет))
Ответить
ДСА
1489898646
ЦСКА очки может и потерять, Зенит вряд ли.
Ответить
Anton-champion
1489898880
Я Арсеналу не завидую.Зенит 5-7 забьёт.Терек покажите армейцам ,где раки зимуют!!!
Ответить
Igor Belousov
1489908841
терек дави цска
Ответить
maks25@
1489922022
поднимите рейтинг мне плизззз
Ответить
super.zenitchik
1489922663
Разрыв Зенита со свинтяком сократится, а конюшня отстанет и будет сожрана Краснодаром и Ростовым - гораздо более реальными клубами в Еврокубках.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+