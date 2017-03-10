Черчесов: «Нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что национальная команда должна найти новых защитников, чтобы образовать костяк обороны. По его словам, именно этим сейчас занят тренерский штаб национальной команды.

«Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Я с ним разговаривал, когда принял команду, и если он принял определенное решение, мы должны его уважать. Нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких. Эта та фаза, в которой мы сейчас находимся, и я делаю это с большим удовольствием. Как нас делали футболистами, так и я сейчас стараюсь делать», – сказал Черчесов.

Напомним, сегодня Василий Березуцкий объявил о завершении международной карьеры, Игнашевич прекратил выступления за сборную России после окончания чемпионата Европы-2016.