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    Черчесов: «Нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что национальная команда должна найти новых защитников, чтобы образовать костяк обороны. По его словам, именно этим сейчас занят тренерский штаб национальной команды.

    «Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич тоже не сразу появились. Вы думаете, что Игнашевичу сразу 37 лет было? Я с ним разговаривал, когда принял команду, и если он принял определенное решение, мы должны его уважать. Нам надо находить других Игнашевичей и Березуцких. Эта та фаза, в которой мы сейчас находимся, и я делаю это с большим удовольствием. Как нас делали футболистами, так и я сейчас стараюсь делать», – сказал Черчесов.

    Напомним, сегодня Василий Березуцкий объявил о завершении международной карьеры, Игнашевич прекратил выступления за сборную России после окончания чемпионата Европы-2016.

    Источник: ТАСС

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    10.03.2017 17:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 марта 2017, 13:48

      Брать в сборную надо тех. кто реально в 18-м году ещё сможет играть. Зачем Жиркова, Шишкина и т.п. звать. Да, игроки неплохие, но уже выходят в тираж. Черчес соломку под товарняки выкладывает, чтоб раньше времени не сняли.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 11 марта 2017, 00:01

      Торопитесь, уже все сроки вышли.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 марта 2017, 22:39

      Так находите! Не находите в РФПЛ ищите в ФНЛ или даже во втором дивизионе! В свое время Бесков Ярцева где нашел? В костромском Спартаке,который играл во второй лиге! Так что шевелитесь,тренеры!

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      Рейтинг: +212

      perm 242 10 марта 2017, 22:11

      давно пора уже ...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 марта 2017, 20:30

      Да вообще то надо лучше находить...

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 18:56

      Ага Новосельцева уже нашел, нахрена на матчи приглашал только, зря товарники перевел, если только конечно скамейку по полировать профессионально надо будет, он тут хорош будет.

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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 10 марта 2017, 18:22

      Да не ужели

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