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    Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной России

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сообщил, что приостановил выступления за национальную команду. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на играх за армейский клуб.

    «Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

    Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», – заявил Березуцкий.

    Напомним, что Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

    Источник: РФС

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    10.03.2017 16:14
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 12 марта 2017, 14:15

      Надо было это сообщать лет 5 назад

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 11 марта 2017, 09:36

      Правильно Вася , главное - это ЦСКА !!!

      0
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 11 марта 2017, 00:06

      Достойно!

      0
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 10 марта 2017, 22:36

      Станислав Черчесов: "Березуцкий в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России"!!! Очень надеюсь что такой необходимости не будет!!!

      0
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      Рейтинг: +73

      gak71 10 марта 2017, 20:48

      Нормальное решение, дорогу молодым!

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 10 марта 2017, 19:40

      Правильно Василий!

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 марта 2017, 18:55

      Что ни говори, Березуцкие и Игнашевич - лучшие защитники из имеющегося состава сборной. Закономерно уходят, это возраст. Не нужно ёрничать. Печально, что в России до сих пор адекватной замены им так и не выросло. Чтобы "блистать остроумием", отпуская шутки в их адрес про березы и брёвна, много ума не надо, скорее нужно его отсутствие. Чего добились такие "шутники" в своей профессиональной деятельности? Скорее всего, что ничего. Жаль только, что каждый последующий тренер сборной ставил их в состав "на автомате", ожидая, что они будут вечно играть на своём уровне.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 10 марта 2017, 18:48

      Думаю ему просто лень товарники гонять, в середине мая обьявит, что он отдохнул, полечился и снова готов играть за сборную (((

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 18:40

      Спасибо Вася!!! На последнем Евро единственный полевой игрок, который порадовал, обломав родоначальников на 90-й минуте.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2017, 18:15

      это надо было сделать лет 5 назад

      5
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