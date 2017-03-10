Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной России

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сообщил, что приостановил выступления за национальную команду. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на играх за армейский клуб.

«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», – заявил Березуцкий.

Напомним, что Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.