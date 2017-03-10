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Василий Березуцкий объявил об уходе из сборной России

10 марта 2017, 16:14
35

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сообщил, что приостановил выступления за национальную команду. По словам 34-летнего футболиста, он намерен сосредоточиться на играх за армейский клуб.

«Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира – Кубок конфедераций и чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом», – заявил Березуцкий.

Напомним, что Василий Березуцкий выступал за сборную России с 2003 года. В составе национальной команды он провел 101 матч, забив пять голов.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (35)
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fantom23
1489152242
Ну наконец то...............
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zico2205
1489152366
Ну рано или поздно это бы случилось...Вот только замены пока не сделали наши заслуженные тренера сборной....А Васе ,да и Игнашевичу надо сказать спасибо!!! Кого брать? Кутепова,Васина,Семенова,Кудряшова надо уже наигрывать....Может еще кого просмотреть...Время то пока позволяет...
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acer2003
1489152443
Наконец то совесть замучала, ещё брата вразуми....
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Клим Чугункин.
1489152620
Так старый пeрдyн-кальянщик ничего и не добился с 2003года.
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Егориус
1489153444
Провливай бревно
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Kulimen
1489153617
Жаль. Как не крути, но он лучший на свою позицию в нашей сборной.
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sable
1489155828
очень трудное и правильное решение, человек с пониманием сделал свой выбор, надо уметь уходить во время!
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Garrincha58
1489158926
это надо было сделать лет 5 назад
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FanatSerj
1489160430
Спасибо Вася!!! На последнем Евро единственный полевой игрок, который порадовал, обломав родоначальников на 90-й минуте.
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Супермачо
1489161353
Что ни говори, Березуцкие и Игнашевич - лучшие защитники из имеющегося состава сборной. Закономерно уходят, это возраст. Не нужно ёрничать. Печально, что в России до сих пор адекватной замены им так и не выросло. Чтобы "блистать остроумием", отпуская шутки в их адрес про березы и брёвна, много ума не надо, скорее нужно его отсутствие. Чего добились такие "шутники" в своей профессиональной деятельности? Скорее всего, что ничего. Жаль только, что каждый последующий тренер сборной ставил их в состав "на автомате", ожидая, что они будут вечно играть на своём уровне.
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