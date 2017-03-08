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    ФНЛ. «Зенит-2» уступил «Нефтехимику», «Тамбов» разгромил «Сокол»

    Завершились три матча 25-го тура Футбольной национальной лиги. «Нефтехимик» дома выиграл у «Зенита-2», «Тамбов» на выезде одержал крупную победу над «Соколом», а «Шинник» и «Тосно» не смогли отметиться забитыми мячами.

    Первенство ФНЛ. 25-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ситдиков, 72.

    Сокол (Саратов) – Тамбов – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Горбатюк, 3; 0:2 – Шевчук, 18; 0:3 – Чернышов, 22; 1:3 – Галыш, 38; 1:4 – Мурнин, 54.

    Шинник (Ярославль) – Тосно (Ленинградская область) – 0:0

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 16:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 8 марта 2017, 16:23

      Хорошее начало после перерыва!

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