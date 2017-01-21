АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче против «Сток Сити» и другие результаты

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» продлили беспроигрышную серию в рамках чемпионата Англии, которая теперь составляет 13 встреч.

В других играх тура «Вест Бромвич» одержал победу над «Сандерлендом», «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом», «Вест Хэм» благодаря дублю Энди Кэрролла обыграл «Мидлсбро», «Эвертон» на последних минутах вырвал три очка против «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Коулмен, 87.

Вест Бромвич – Сандерленд – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Флетчер, 30; 2:0 – Брант, 36.

Борнмут – Уотфорд – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кабаселе, 24; 1:1 – Кинг, 48; 1:2 – Дини, 64; 2:2 – Афобе, 82.

Мидлсбро – Вест Хэм – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Кэрролл, 9; 1:1 – Стуани, 27; 1:2 – Кэрролл, 43; 1:3 – Кальери, 90+5.

Сток Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мата, 19 (в свои ворота); 1:1 – Руни, 90.

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