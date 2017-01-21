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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче против «Сток Сити» и другие результаты

    В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» продлили беспроигрышную серию в рамках чемпионата Англии, которая теперь составляет 13 встреч.

    В других играх тура «Вест Бромвич» одержал победу над «Сандерлендом», «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом», «Вест Хэм» благодаря дублю Энди Кэрролла обыграл «Мидлсбро», «Эвертон» на последних минутах вырвал три очка против «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Кристал Пэлас – Эвертон – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Коулмен, 87.

    Вест Бромвич – Сандерленд – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Флетчер, 30; 2:0 – Брант, 36.

    Борнмут – Уотфорд – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кабаселе, 24; 1:1 – Кинг, 48; 1:2 – Дини, 64; 2:2 – Афобе, 82.

    Мидлсбро – Вест Хэм – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кэрролл, 9; 1:1 – Стуани, 27; 1:2 – Кэрролл, 43; 1:3 – Кальери, 90+5.

    Сток Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мата, 19 (в свои ворота); 1:1 – Руни, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 19:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6

      Иван Иваныч 21 января 2017, 20:30

      Вырвали таки очко у Стока!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 > Иван Иваныч 21 января 2017, 21:27

      Звучит двусмысленно. Блин, почему не выиграли? Ливерпуль проиграл, могли бы приблизиться вплотную. Ну, хоть не задули.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 21 января 2017, 20:01

      Клатенбург гандон!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 21 января 2017, 19:57

      Руни,Руни,Руни!!!)))лучший английский нап!

      3
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