АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче против «Сток Сити» и другие результаты

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях ушел от поражения против «Сток Сити» – 1:1. Таким образом, «красные дьяволы» продлили беспроигрышную серию в рамках чемпионата Англии, которая теперь составляет 13 встреч.
В других играх тура «Вест Бромвич» одержал победу над «Сандерлендом», «Борнмут» сыграл вничью с «Уотфордом», «Вест Хэм» благодаря дублю Энди Кэрролла обыграл «Мидлсбро», «Эвертон» на последних минутах вырвал три очка против «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур
Кристал Пэлас – Эвертон – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Коулмен, 87.
Вест Бромвич – Сандерленд – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Флетчер, 30; 2:0 – Брант, 36.
Голы: 0:1 – Кабаселе, 24; 1:1 – Кинг, 48; 1:2 – Дини, 64; 2:2 – Афобе, 82.
Мидлсбро – Вест Хэм – 1:3 (1:2)
Голы: 0:1 – Кэрролл, 9; 1:1 – Стуани, 27; 1:2 – Кэрролл, 43; 1:3 – Кальери, 90+5.
Сток Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мата, 19 (в свои ворота); 1:1 – Руни, 90.