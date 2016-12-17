Панов: «Пока супертренером РФПЛ является Слуцкий»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Панов оценил работу тренеров РФПЛ в первой части сезона. По мнению экс-футболиста, сразу несколько специалистов проявили себя с положительной стороны.

«Я болею за «Спартак». На данном этапе Каррера один из лучших в РФПЛ. Но пока рано говорить, что он супер тренер. Мне и Скрипченко нравится, самарцы при нем сразу начали добывать очки. Гончаренко себя показал в «Уфе». Можно отметить Гаджиева в «Амкаре». Супер тренер тот, кто чемпион. Значит, пока таковым является Слуцкий, так как он последний раз выигрывал чемпионат», – заявил Панов.