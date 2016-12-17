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Панов: «Пока супертренером РФПЛ является Слуцкий»

17 декабря 2016, 09:03
13

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Панов оценил работу тренеров РФПЛ в первой части сезона. По мнению экс-футболиста, сразу несколько специалистов проявили себя с положительной стороны.

«Я болею за «Спартак». На данном этапе Каррера один из лучших в РФПЛ. Но пока рано говорить, что он супер тренер. Мне и Скрипченко нравится, самарцы при нем сразу начали добывать очки. Гончаренко себя показал в «Уфе». Можно отметить Гаджиева в «Амкаре». Супер тренер тот, кто чемпион. Значит, пока таковым является Слуцкий, так как он последний раз выигрывал чемпионат», – заявил Панов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Панов Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (13)
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nik55
1481957626
он такой супер как ты супер игрок
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VIPded
1481958588
Именно так!
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Zeff
1481959570
Чем его так Зенит обидел?
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Чермындыр
1481960728
Очередное доказательство того, что футболисты - люди с крайне низким интеллектом. Оценивает ТЕКУЩИЙ сезон, а выбирает Слуцкого, потому что он выиграл ПРОШЛЫЙ. Ну не идиот ли этот Панов?
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marslond
1481963679
За последние 5 лет, точно.
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Garrincha58
1481965089
Паненка является супер-гупер пистополом!!!
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Efenval777
1481966122
Сколько уже говорили и писали, с авторами соглашался..."Слуцкий Супер тренер" ..ещё раз повторю...состав почти 1 и тот же...при том что молодежка неплохая у ЦСКА...тренер в европе 0...простите фанаты ЦСКА и Слуцкого ну я его вижу таким...
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КЁРТИС
1481966545
Бердыева забыл упомянуть. Ростов в ЛЧ лучше выступил чем ЦСКА
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yaran56
1481968429
Слуцкий действительно супер тренер:- позорно профукал Евро, разложил цска, чемпионом стал кабинетным решением. Где он сейчас, может думает взять Томь и сделать из него чемпиона?
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Nesterenko
1481977772
Ага, благодаря попаданию мяча игроком Рубина в Акинфеева.
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