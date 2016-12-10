Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чемпионшип. «Ньюкасл» разгромил «Бирмингем», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» забили восемь мячей и другие результаты

Чемпионшип. «Ньюкасл» разгромил «Бирмингем», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» забили восемь мячей и другие результаты

10 декабря 2016, 22:15

В рамках 20-го тура Чемпионшипа состоялся ряд матчей. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» забили друг другу по четыре мяча, хет-трик Дуайта Гэйла позволил «Ньюкаслу» крупно переиграть «Бирмингем». «Астон Вилла» на последних минутах смогла одержать победу над «Уиганом» благодаря мячу Джека Грилиша.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур

Рединг – Шеффилд Уэнсдэй – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Беренс, 57; 2:0 – Беренс, 76; 2:1 – Флетчер, 90; 2:2– Рич, 90.

Вулверхэмптон – Фулхэм – 4:4 (1:3)

Голы: 1:0 – Хаус, 22; 1:1 – Йохансен, 32, 1:2 – Айите, 39; 1:3 – Кэрни, 42; 2:3 – Догерти, 65; 3:3 – Кавалейру, 74; 4:3 – Эдвардс, 90; 4:4 – Айите, 90.

Ротерхэм – КПР – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Браун, 24.

Астон Вилла – Уиган – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Грилишь, 88.

Барнсли – Норвич – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Брэдшоу, 12; 2:0 – Хурихейн, 40; 2:1 – Оливейра, 52.

Брентфорд – Бертон – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Хоган, 11; 1:1 – Уорд, 27; 2:1 – Хоган, 54.

Хаддерсфилд – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Качунга, 10; 1:1 – Абрахам, 33; 2:1 – Уэллс, 58.

Ипсвич – Кардифф – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гуннарссон, 38; 1:1 – Варни, 52.

Ньюкасл – Бирмингем – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гэйл, 18; 2:0 – Гэйл, 24; 3:0 – Гуффран, 47; 4:0 – Гэйл, 77.

Престон – Блэкберн – 3:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Джонсон, 18; 1:1 – Грэм, 22; 2:1 – Джонсон, 31; 2:2 – Грэм, 70; 3:2 – Робинсон, 80.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Рединг Шеффилд Уэнсдэй Вулверхэмптон Фулхэм Ротерхэм Куинз Парк Рейнджерс Астон Вилла Уиган Атлетик Барнсли Норвич Сити Брентфорд Бертон Альбион Хаддерсфилд Таун Бристоль Сити Ипсвич Таун Кардифф Ньюкасл Бирмингем Сити Престон Блэкберн Грилиш Джек Гэйл Дуайт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
21:27
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
21:15
1
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
21:00
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
20:40
5
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
19:50
7
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
19:43
4
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
4
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
15
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
1
Все новости
Все новости
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
Вчера, 15:56
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Фото«Аль-Хиляль» купил игрока сборной Нидерландов за 70 миллионов
24 июля
1
ФотоКлуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Фото«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Фото«Тоттенхэм» совершил рекордный для себя трансфер
2 июля
1
«Ковентри» продлил контракт с Лэмпардом – он вывел команду в АПЛ впервые за 25 лет
30 июня
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Сперцян отказал английскому клубу
2 июня
24
«Вест Хэм» вылетел из АПЛ спустя 3 года после победы в еврокубке
25 мая
1
«Халл Сити» вышел в АПЛ впервые со времен Слуцкого
23 мая
1
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Экс-клуб Слуцкого узнал соперника по финалу плей-офф за путевку в АПЛ
13 мая
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Воспитанник «Монако» порвал кресты в первом матче после 14-месячного восстановления от аналогичной травмы
28 апреля
«Лестер» вылетел в третий дивизион спустя 10 лет после победы в АПЛ
22 апреля
4
Лэмпард досрочно вывел свою команду в АПЛ
18 апреля
1
Клуб под руководством Лэмпарда близок к возвращению в АПЛ спустя 25 лет
13 апреля
Английский клуб вернулся в Чемпионшип спустя 65 лет
9 апреля
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Бубнов раскрыл английский клуб, в который он мог перейти
5 марта
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Экс-легионер «Спартака» возвращается в СНГ
22 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+