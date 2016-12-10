Чемпионшип. «Ньюкасл» разгромил «Бирмингем», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» забили восемь мячей и другие результаты

В рамках 20-го тура Чемпионшипа состоялся ряд матчей. «Вулверхэмптон» и «Фулхэм» забили друг другу по четыре мяча, хет-трик Дуайта Гэйла позволил «Ньюкаслу» крупно переиграть «Бирмингем». «Астон Вилла» на последних минутах смогла одержать победу над «Уиганом» благодаря мячу Джека Грилиша.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 20-й тур
Рединг – Шеффилд Уэнсдэй – 2:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Беренс, 57; 2:0 – Беренс, 76; 2:1 – Флетчер, 90; 2:2– Рич, 90.
Вулверхэмптон – Фулхэм – 4:4 (1:3)
Голы: 1:0 – Хаус, 22; 1:1 – Йохансен, 32, 1:2 – Айите, 39; 1:3 – Кэрни, 42; 2:3 – Догерти, 65; 3:3 – Кавалейру, 74; 4:3 – Эдвардс, 90; 4:4 – Айите, 90.
Гол: 1:0 – Браун, 24.
Астон Вилла – Уиган – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Грилишь, 88.
Голы: 1:0 – Брэдшоу, 12; 2:0 – Хурихейн, 40; 2:1 – Оливейра, 52.
Брентфорд – Бертон – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Хоган, 11; 1:1 – Уорд, 27; 2:1 – Хоган, 54.
Хаддерсфилд – Бристоль Сити – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Качунга, 10; 1:1 – Абрахам, 33; 2:1 – Уэллс, 58.
Голы: 0:1 – Гуннарссон, 38; 1:1 – Варни, 52.
Ньюкасл – Бирмингем – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Гэйл, 18; 2:0 – Гэйл, 24; 3:0 – Гуффран, 47; 4:0 – Гэйл, 77.
Престон – Блэкберн – 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 – Джонсон, 18; 1:1 – Грэм, 22; 2:1 – Джонсон, 31; 2:2 – Грэм, 70; 3:2 – Робинсон, 80.