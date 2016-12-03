Лига 1. «Монако» вышел в лидеры, уничтожив «Бастию», и другие результаты

В матче 16-го тура Лиги 1 «Монако» со счетом 5:0 обыграл «Бастию». Два гола забил Радамель Фалькао, по разу отличились Калиан Лоттен, Тома Лема и Гидо Каррийо.

Таким образом, монегаски сравнялись по очкам с «Ниццей» и опережают ее по дополнительным показателям. Вернуться на первое место «Ницца» может после воскресной игры против «Тулузы».

В других встречах тура «Анжер» и «Лорьян» сыграли вничью, «Бордо» уступил «Лиллю», «Генгам» переиграл «Нант».

Матч «Метц» – «Лион» был прерван и затем отменен из-за беспорядков, устроенных фанатами.

Чемпионат Франции. Лига 1. 16-й тур

Анжер – Лорьян – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Марво, 23; 1:1 – Дидиу, 26 (с пенальти); 2:1 – Ндойе, 58; 2:2 – Варис, 66.

Бордо – Лилль – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Де Превилль, 44.

Генгам – Нант – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бриан, 22; 2:0 – Салибур, 63.

Удаления: нет – Томассон, 72.

Монако – Бастия – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лоттен, 10; 2:0 – Лема, 67; 3:0 – Фалькао, 68; 4:0 – Фалькао, 73; 5:0 – Каррийьо, 79.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1