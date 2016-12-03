Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Рудди Буке (Амьен)

Бордо - Лилль

03.12.2016, Суббота, 22:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 16 тур Бордо - Лилль
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/2 финала
26 января, вторник 23:00 Лилль 5:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота 22:00 Бордо 1:0 Лилль
3 тур
23 августа, воскресенье 15:00 Лилль 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Лилль 2:0 Бордо
15 тур
30 ноября, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лилль 1:1
(6:5)п		 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 2:1 Бордо
17 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Бордо 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Лилль 2:1 Бордо
9 тур
19 октября, пятница 22:45 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
23 тур
12 февраля, воскресенье 18:00 Лилль 4:5 Бордо
7 тур
20 сентября, вторник 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Бордо
15 тур
27 ноября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Бордо 3:1 Лилль
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Лилль 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 2:2 Лилль
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Лилль 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
26 тур
24 февраля, воскресенье 22:55 Бордо 0:0 Лилль
8 тур
15 сентября, суббота 22:00 Лилль 1:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
...
  • Читайте нас: 