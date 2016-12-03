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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лилль
Бордо - Лилль: обзор матча 03 декабря 2016
Бордо
03.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
44'
Н. де Превилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лилль
90'
+1
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Я. Бензия
90'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
85'
Замена
Ж. Пальмери
️️️️
Н. Слити
Замена
Малком
️️️️
Г. Сертик
80'
73'
Желтая карточка
А. Сумаоро
Пенальти не реализован!
Д. Ролан
73'
71'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
М. Оббади
Желтая карточка
Г. Сертик
62'
Замена
Д. Контенто
️️️️
М. Пундж
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
Н. де Превилль
33'
Желтая карточка
И. Амаду
Желтая карточка
Г. Лаборд
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
7
Жереми Менез
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
4
Диего Ролан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
31
Морган Амалфитано
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-2-1-2
40
Приор
29
Пундж
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
22
Сертик
18
Плашил
7
Менез
9
Лаборд
4
Ролан
4-1-1-2-1
1
Эньяма
14
Корчиа
18
Берья
5
Сумаоро
2
Сивелли
10
Амаду
23
Слити
9
Лопеш
8
Бензия
12
де Превилль
29
Пундж
26
Контенто
26
Контенто
29
Пундж
22
Сертик
10
Малком
10
Малком
22
Сертик
23
Слити
20
Пальмери
20
Пальмери
23
Слити
8
Бензия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Бензия
21
Оббади
13
Санкаре
13
Санкаре
21
Оббади
Остались в запасе
Бордо
Лилль
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Поль Бернардони
ВР
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Поль Бернардони
ВР
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
11
Мартен Терье
ЛВ
16
Майк Меньян
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Патрик Колло
Статистика матча Бордо - Лилль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Шабан Дельма
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