Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Осер» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.80

13 декабря 2025 9:12
Осер - Лилль
14 дек. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Лилля»
Сделать ставку

14 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч 16 тура Лиги 1, в котором «Осер» примет «Лилль». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости закрепились в зоне еврокубков и продолжают погоню за лидерами чемпионата. Разница в классе очевидна, однако фактор домашнего поля и статистика очных встреч добавляют интриги.

«Осер»

Команда занимает 16 место с 12 очками после 15 туров. «Осер» постепенно стабилизировал результаты и не проигрывает в трех последних матчах чемпионата. Победа над «Мецем» придала уверенности, однако в целом атакующий потенциал остается ограниченным – менее одного гола за матч в среднем. Оборона выглядит организованнее, чем на старте сезона, но ошибки все еще случаются, особенно против соперников, играющих первым номером.

«Лилль»

Гости располагаются на 4 месте с 29 очками и находятся в хорошем игровом тонусе. «Лилль» выиграл три последних матча лиги, демонстрируя надежную оборону и эффективную реализацию моментов. Команда стабильно забивает и пропускает менее одного мяча за игру в последних турах. Даже плотный график с еврокубками не снижает качества игры, а выездные встречи проходят в прагматичном ключе.

Факты о командах

«Осер»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1
  • Забивает «Лиллю» в 8 из 10 последних очных встреч
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

«Лилль»

  • Не проигрывает «Осеру» в 5 последних матчах
  • Побеждает в 3 турах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола
  • Забивает в среднем 2.00 гола за матч

Личные встречи
31% (5)
25% (4)
44% (7)
20
Забитых мячей
25
1.25
В среднем за матч
1.56
3:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
3 : 1
20.04.2025
Осер
Франция. Лига 1, 17 тур
Осер
0 : 0
10.01.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
1 : 1
22.04.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
4 : 1
07.08.2022
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Лилль
3 : 1
18.12.2021
Осер
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Лилль
0 : 1
29.10.2013
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
2 : 2
03.03.2012
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
1 : 3
15.10.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
1 : 1
06.02.2011
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
19.09.2010
Осер
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
1 : 2
28.02.2010
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
3 : 2
25.10.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 0
14.02.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
3 : 2
20.09.2008
Осер
Франция. Лига 1, 31 тур
Лилль
0 : 2
30.03.2008
Осер
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
0 : 1
03.11.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «Осер» – «Лилль»

«Осер» способен оказать сопротивление за счет дисциплины и поддержки трибун, однако разница в качестве игры и текущей форме говорит в пользу гостей. «Лилль» действует более сбалансированно, уверенно контролирует темп и редко допускает осечки против команд из нижней части таблицы. При этом хозяева имеют шансы отличиться, учитывая статистику личных встреч.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Лилль Осер
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 