14 декабря на стадионе «Аббе-Дешам» состоится матч 16 тура Лиги 1, в котором «Осер» примет «Лилль». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости закрепились в зоне еврокубков и продолжают погоню за лидерами чемпионата. Разница в классе очевидна, однако фактор домашнего поля и статистика очных встреч добавляют интриги.

«Осер»

Команда занимает 16 место с 12 очками после 15 туров. «Осер» постепенно стабилизировал результаты и не проигрывает в трех последних матчах чемпионата. Победа над «Мецем» придала уверенности, однако в целом атакующий потенциал остается ограниченным – менее одного гола за матч в среднем. Оборона выглядит организованнее, чем на старте сезона, но ошибки все еще случаются, особенно против соперников, играющих первым номером.

«Лилль»

Гости располагаются на 4 месте с 29 очками и находятся в хорошем игровом тонусе. «Лилль» выиграл три последних матча лиги, демонстрируя надежную оборону и эффективную реализацию моментов. Команда стабильно забивает и пропускает менее одного мяча за игру в последних турах. Даже плотный график с еврокубками не снижает качества игры, а выездные встречи проходят в прагматичном ключе.

Факты о командах

«Осер»

Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги 1

Забивает «Лиллю» в 8 из 10 последних очных встреч

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола

«Лилль»

Не проигрывает «Осеру» в 5 последних матчах

Побеждает в 3 турах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола

Забивает в среднем 2.00 гола за матч

Прогноз на матч «Осер» – «Лилль»

«Осер» способен оказать сопротивление за счет дисциплины и поддержки трибун, однако разница в качестве игры и текущей форме говорит в пользу гостей. «Лилль» действует более сбалансированно, уверенно контролирует темп и редко допускает осечки против команд из нижней части таблицы. При этом хозяева имеют шансы отличиться, учитывая статистику личных встреч.

Рекомендованные ставки