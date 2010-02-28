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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Осер
Лилль - Осер: обзор матча 28 февраля 2010
Лилль
28.02.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 2
Завершен
Осер
34'
Э. Азар
19'
Р. Конту
72'
Р. Конту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Осер
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
Эмерсон
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
А. Рами
Замена
Л. Туре
️️️️
О. Шеджу
Желтая карточка
Д. Ндинга
ГОЛ! 1:2!
Р. Конту
Желтая карточка
Ж. Берто
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Л. Обраньяк
Замена
Ж. Берто
️️️️
С. Грихтинг
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
В. Бирса
️️️️
О. Капуэ
Желтая карточка
О. Шеджу
ГОЛ! 1:1!
Э. Азар
Желтая карточка
С. Грихтинг
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Конту
18'
Желтая карточка
О. Капуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
2
Арно Суке
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
39
Ларсен Туре
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Осер
1
Денис Петрич
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-4-1-1
1
Ландро
18
Берья
23
Рами
20
Кошта
27
Шеджу
7
Обраньяк
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
4-1-3-2
16
Сорен
2
Ангбар
6
Кулибали
3
Грихтинг
12
Миньо
10
Капуэ
14
Олиеч
88
Ндинга
25
Педретти
18
Конту
21
Никулаэ
15
Бальмон
19
Эмерсон
19
Эмерсон
15
Бальмон
27
Шеджу
39
Туре
39
Туре
27
Шеджу
7
Обраньяк
7
Обамеянг
7
Обамеянг
7
Обраньяк
3
Грихтинг
23
Берто
23
Берто
3
Грихтинг
10
Капуэ
23
Бирса
23
Бирса
10
Капуэ
18
Конту
20
Кверсия
20
Кверсия
18
Конту
Остались в запасе
Лилль
Осер
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Денис Петрич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Лилль - Осер
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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