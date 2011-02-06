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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лилль
Осер - Лилль: обзор матча 06 февраля 2011
Осер
06.02.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
86'
Д. Дудка
10'
М. Сов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Лилль
+4
Желтая карточка
Жервиньо
ГОЛ! 1:1!
Д. Дудка
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
Желтая карточка
Д. Дудка
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
Замена
Й. Юнг
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Ж. Кверсия
Желтая карточка
Й. Кабай
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Сов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
20
Жюльен Кверсия
ЛП
23
Жереми Берто
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
15
Флоран Бальмон
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Эден Азар
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
22
Онанга Итуа
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
14
Деннис Олиеч
ПП
22
Максим Буржуа
ЦФ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
20
Кверсия
23
Берто
25
Шафни
23
Бирса
14
Ле Таллек
27
Йелень
4-4-1-1
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
10
Азар
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
27
Жервиньо
17
Сов
27
Йелень
24
Юнг
24
Юнг
27
Йелень
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
20
Кверсия
14
Олиеч
14
Олиеч
20
Кверсия
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
Остались в запасе
Осер
Лилль
22
Максим Буржуа
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
22
Онанга Итуа
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
30
Симон Понтдем
ВР
22
Онанга Итуа
ЦЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Осер - Лилль
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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