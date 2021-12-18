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Расписание матчей
Франция. Кубок
Лилль - Осер
Лилль - Осер: обзор матча 18 декабря 2021
Лилль
18.12.2021, суббота, 20:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Осер
23'
А. Гомес
33'
Д. Дэвид
39'
З. Челик
48'
Р. Дюгимон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лилль - Осер
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Д. Дэвид
89'
Замена
Рейнилду
️️️️
А. Гомес
78'
Замена
Б. Андре
️️️️
Р. Саншеш
66'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Йылмаз
65'
59'
Замена
М. Отре
️️️️
Р. Дюгимон
48'
ГОЛ! 3:1!
Р. Дюгимон
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Н. Иконе
46'
ГОЛ! 3:0!
З. Челик
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
Б. Йылмаз
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Гомес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Лилль - Осер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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