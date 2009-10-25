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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Лилль
Осер - Лилль: обзор матча 25 октября 2009
Осер
25.10.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 2
Завершен
Лилль
36'
И. Йелень
78'
И. Йелень
82'
Д. Никулаэ
26'
Жервиньо
40'
П. Фро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Лилль
Желтая карточка
О. Капуэ
Желтая карточка
Д. Никулаэ
ГОЛ! 3:2!
Д. Никулаэ
Замена
С. Дюмон
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 2:2!
И. Йелень
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Э. Азар
Замена
О. Капуэ
️️️️
В. Бирса
Замена
Ж. Паскаль Миньо
️️️️
Д. Дудка
Замена
Р. Виттек
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
Д. Олиеч
️️️️
Д. Ндинга
ГОЛ! 1:2!
П. Фро
ГОЛ! 1:1!
И. Йелень
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
10
Орельен Капуэ
ОП
4
Мусса Нэрри
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
3
Грихтинг
6
Кулибали
2
Ангбар
25
Шафни
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
21
Никулаэ
27
Йелень
4-3-2-1
16
Бутель
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
19
Эмерсон
24
Мавуба
15
Бальмон
29
Кабай
10
Азар
27
Жервиньо
11
Фро
15
Дудка
12
Миньо
12
Миньо
15
Дудка
23
Бирса
10
Капуэ
10
Капуэ
23
Бирса
88
Ндинга
14
Олиеч
14
Олиеч
88
Ндинга
29
Кабай
6
Дюмон
6
Дюмон
29
Кабай
10
Азар
7
Обраньяк
7
Обраньяк
10
Азар
11
Фро
33
Виттек
33
Виттек
11
Фро
Остались в запасе
Осер
Лилль
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
30
Барель Моуко
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Осер - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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