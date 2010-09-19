Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Осер
Лилль - Осер: обзор матча 19 сентября 2010
Лилль
19.09.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Осер
90'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Осер
Замена
С. Дюмон
️️️️
Э. Азар
+1
+1
Замена
С. Ланжиль
️️️️
Д. Олиеч
+1
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Жервиньо
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
И. Йелень
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
Жервиньо
️️️️
П. Фро
Желтая карточка
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
11
Пьер-Ален Фро
ЛФ
10
Эден Азар
ЦФ
17
Мусса Сов
РФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
12
Жан Паскаль Миньо
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
25
Бенуа Педретти
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЛФ
14
Деннис Олиеч
ЦФ
18
Рой Конту
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Осер
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-3-3
1
Ландро
19
Эмерсон
14
Розегнал
23
Рами
26
Дебюши
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
11
Фро
10
Азар
17
Сов
4-3-3
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
12
Миньо
25
Педретти
88
Ндинга
23
Бирса
18
Конту
14
Олиеч
27
Йелень
15
Бальмон
7
Обраньяк
7
Обраньяк
15
Бальмон
10
Азар
6
Дюмон
6
Дюмон
10
Азар
11
Фро
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Фро
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
27
Йелень
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
27
Йелень
14
Олиеч
7
Ланжиль
7
Ланжиль
14
Олиеч
Остались в запасе
Лилль
Осер
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Лилль - Осер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Лилль
Осер
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Буде-Глимт» – «Лилль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Буде-Глимт» и «Лилля» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+