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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Янг Бойз - Лилль
Янг Бойз - Лилль: обзор матча 11 декабря 2025
Янг Бойз
11.12.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лилль
61'
Д. Малес
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лилль
Завершен
Вторая желтая
Танги Зукру
(задержка)
90'
+2
Желтая карточка
Танги Зукру
(задержка игры)
90'
90'
+4'
84'
Замена
Тиагу Сантуш
️️️️➡️️
Тома Менье
Замена
Танги Зукру
️️️️➡️️
Крис Бедья
84'
Замена
Райан Эндрюс
️️️️➡️️
Сайди Джанко
84'
76'
Замена
Набиль Бенталеб
️️️️➡️️
Хакон Арнар Харальдссон
Замена
Родри Смит
️️️️➡️️
Ален Вирджиниус
76'
Травма
Ален Вирджиниус
75'
Замена
Серхио Кордова
️️️️➡️️
D. Pech
72'
Замена
Альвин Саншеш
️️️️➡️️
Дариан Малес
72'
68'
Замена
Осаме Сахрауи
️️️️➡️️
Нгал'айель Мукау
68'
Замена
Этан Мбаппе
️️️️➡️️
Фелиш Коррея
68'
Замена
Сориба Диауне
️️️️➡️️
Оливье Жиру
ГОЛ! 1:0!
Дариан Малес
61'
45'
+2'
Пенальти не реализован
Крис Бедья
35'
33'
Желтая карточка
Оливье Жиру
(неспортивное поведение)
32'
Красная карточка
Айюб Буадди
(задержка)
Показать весь матч
Live: Янг Бойз - Лилль
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 1:0.
90+9'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+8'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+5'
Пауза в матче. Травму получил Альвин Саншеш (Янг Бойз).
90+3'
Танги Зукру (Янг Бойз) получил 2-ю желтую карточку за фол.
90+2'
Грегори Вютрих отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
90+2'
Удар заблокирован. Бил Ромен Перро (Лилль).
90+1'
Грегори Вютрих отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
90'
Танги Зукру (Янг Бойз) получил желтую карточку.
88'
Родри Смит (Янг Бойз) в офсайде.
87'
Момент не реализован! Ромен Перро (Лилль). Пас отдал Тиагу Сантуш.
85'
Набиль Бенталеб (Лилль) заработал штрафной в атаке.
85'
Правила нарушил Альвин Саншеш (Янг Бойз).
84'
Замена у команды Лилль. Тома Менье ушел, Тиагу Сантуш вышел.
84'
Замена у команды Янг Бойз. Крис Бедья ушел, Танги Зукру вышел.
84'
Замена у команды Янг Бойз. Сайди Джанко ушел, Ryan Andrews вышел.
79'
Крис Бедья (Янг Бойз) в офсайде.
77'
Грегори Вютрих (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Сориба Диауне (Лилль).
76'
Замена у команды Лилль. Хакон Арнар Харальдссон ушел, Набиль Бенталеб вышел.
76'
Пауза окончена. Матч продолжается.
76'
Замена у команды Янг Бойз. Ален Вирджиниус ушел, Родри Смит вышел.
75'
Пауза в матче. Травму получил Ален Вирджиниус (Янг Бойз).
73'
Замена у команды Янг Бойз. Дариан Малес ушел, Альвин Саншеш вышел.
73'
Замена у команды Янг Бойз. D. Pech ушел, Серхио Кордова вышел.
71'
Правила нарушил D. Pech (Янг Бойз).
71'
Бенжамин Андре (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Замена у команды Лилль. Нгал'айель Мукау ушел, Осаме Сахрауи вышел.
68'
Замена у команды Лилль. Olivier Giroud ушел, Сориба Диауне вышел.
68'
Замена у команды Лилль. Фелиш Коррея ушел, Ethan Mbappe вышел.
68'
Момент не реализован! Джауэн Хаджам (Янг Бойз). Пас отдал D. Pech.
65'
Правила нарушил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
65'
Дариан Малес (Янг Бойз) заработал штрафной на правом фланге.
64'
Пауза окончена. Матч продолжается.
63'
Пауза в матче. Травму получил Olivier Giroud (Лилль).
62'
Olivier Giroud (Лилль) заработал штрафной на правом фланге.
62'
Правила нарушил Джауэн Хаджам (Янг Бойз).
61'
Гол! 1:0! Забил Дариан Малес (Янг Бойз).
60'
Пауза окончена. Матч продолжается.
59'
Пауза в матче. Травму получил Бенжамин Андре (Лилль).
58'
Момент не реализован! Ромен Перро (Лилль). Пас отдал Хакон Арнар Харальдссон.
55'
Olivier Giroud (Лилль) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Марвин Келлер (Янг Бойз). Длинный пас делал Ромен Перро.
54'
Правила нарушил Крис Бедья (Янг Бойз).
54'
Бенжамин Андре (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Момент не реализован! Крис Бедья (Янг Бойз).
46'
Удар заблокирован. Бил Райан Равелосон (Янг Бойз).
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+1'
Olivier Giroud (Лилль) в офсайде.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Крис Бедья (Янг Бойз) в офсайде.
44'
Нгал'айель Мукау (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Сайди Джанко (Янг Бойз).
43'
Дариан Малес (Янг Бойз) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль). Пас отдал D. Pech .
39'
Момент не реализован! Джауэн Хаджам (Янг Бойз).
36'
Правила нарушил Крис Бедья (Янг Бойз).
36'
Ченсэл Мбемба (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
36'
Пауза окончена. Матч продолжается.
36'
Пауза в матче. Проблемы у команды Янг Бойз.
35'
Момент не реализован! Крис Бедья (Янг Бойз). Навешивал Ален Вирджиниус с углового.
35'
Берке Эзер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Янг Бойз.
34'
Ален Вирджиниус (Янг Бойз) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль).
34'
Крис Бедья (Янг Бойз) пробил, но Берке Эзер (Лилль) спас команду.
32'
Olivier Giroud (Лилль) получил желтую карточку.
32'
Айюб Буадди (Лилль) получил красную карточку.
32'
Айюб Буадди (Лилль) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
32'
Ален Вирджиниус (Янг Бойз) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
32'
Удар заблокирован. Бил Дариан Малес (Янг Бойз).
30'
Райан Равелосон (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Фелиш Коррея (Лилль).
29'
Ромен Перро (Лилль) в офсайде.
27'
Удар заблокирован. Бил Бенжамин Андре (Лилль). Длинный пас делал Тома Менье.
27'
Правила нарушил Сандро Лаупер (Янг Бойз).
27'
Айюб Буадди (Лилль) заработал штрафной в атаке.
25'
Момент не реализован! Бенжамин Андре (Лилль). Навешивал Ромен Перро с углового.
25'
Сайди Джанко отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
22'
Нгал'айель Мукау (Лилль) в офсайде.
18'
Райан Равелосон (Янг Бойз) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Берке Эзер (Лилль). Пас отдал Дариан Малес.
17'
Нгал'айель Мукау (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
17'
Правила нарушил Джауэн Хаджам (Янг Бойз).
9'
Момент не реализован! Olivier Giroud (Лилль). Пас отдал Айюб Буадди.
7'
Удар заблокирован. Бил Фелиш Коррея (Лилль). Ассистент - Olivier Giroud.
6'
Правила нарушил Нгал'айель Мукау (Лилль).
6'
Крис Бедья (Янг Бойз) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Удар заблокирован. Бил Ромен Перро (Лилль). Длинный пас делал Тома Менье.
4'
Момент не реализован! Айюб Буадди (Лилль). Пас отдал Бенжамин Андре.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
(К)
ЛЗ
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
45
Райан Равелосон
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
13
D. Pech
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
29
Крис Бедья
ЦФ
39
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
27
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Янг Бойз
60
Ruben Salchli
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
3
Родри Смит
ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ПЗ
10
Альвин Саншеш
ЦП
54
Lutfi Dalipi
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Лилль
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
8
Этан Мбаппе
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
14
Уго Рагубер
ЦП
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Келлер
3
Хаджам
23
Бенито
5
Вютрих
17
Джанко
45
Равелосон
30
Лаупер
13
7
Вирджиниус
39
Малес
29
Бедья
3-1-2-1-3
1
Эзер
15
Менье
22
Мбемба
15
Перро
6
Мукау
21
Андре
10
Харальдссон
6
Буадди
27
Коррея
3
Нгой
9
Жиру
7
Вирджиниус
3
Смит
3
Смит
7
Вирджиниус
29
Бедья
4
Зукру
4
Зукру
29
Бедья
17
Джанко
2
Эндрюс
2
Эндрюс
17
Джанко
39
Малес
10
Саншеш
10
Саншеш
39
Малес
13
16
Кордова
16
Кордова
13
15
Менье
22
Сантуш
22
Сантуш
15
Менье
27
Коррея
8
Мбаппе
8
Мбаппе
27
Коррея
10
Харальдссон
19
Бенталеб
19
Бенталеб
10
Харальдссон
6
Мукау
11
Сахрауи
11
Сахрауи
6
Мукау
9
Жиру
35
Диауне
35
Диауне
9
Жиру
Остались в запасе
Янг Бойз
Лилль
60
Ruben Salchli
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Уго Рагубер
ЦП
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
60
Ruben Salchli
ВР
40
Дарио Марцино
ВР
57
Olivier Mambwa
ЦЗ
54
Lutfi Dalipi
ЦП
19
Felix Emmanuel Tsimba
ЦФ
48
Janis Luthi
ЦФ
Остались в запасе
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
38
Maxima Goffi
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Уго Рагубер
ЦП
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Янг Бойз - Лилль
1
1
1
1
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
5
Офсайды
3
3
Количество передач
426
521
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.87
xGP (предотвращенные голы)
0.79
0.79
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Посещаемость:
20168
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