30 ноября на «Стад Океан» «Гавр» примет «Лилль» в матче 14 тура Лиги 1. Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, сохраняя при этом солидный доминирующий стиль игры на своем поле. «Лилль», несмотря на нестабильную форму в выездных матчах, остается одним из сильнейших коллективов лиги, обладающим мощной атакой и большим кадровым потенциалом. Матч обещает быть напряженным: «Гавр» хорошо играет дома, а «Лилль» после побед над «Парижем» и в Лиге Европы прибыл в боевом состоянии.

«Гавр»

«Гавр» подходит к матчу после поражения от «ПСЖ» 0:3, однако до этого команда не проигрывала в пяти встречах подряд. Хозяева особенно сильны дома: победы над «Брестом» и «Осером», плюс ничья с «Нантом». Однако в атаке клуб действует весьма скромно – всего 3 гола за последние пять матчей. Команда делает ставку на плотную оборону и дисциплину, что позволяет оставаться конкурентоспособной.

«Лилль»

«Лилль» идeт на пятом месте и продолжает серию результативных выступлений. Команда забила 9 голов в пяти последних турах, а лучший бомбардир Хамза Игаман находится в хорошей форме. При этом есть проблема: «Лилль» проиграл три последних выездных матча в Лиге 1, и это отражает нестабильность команды вне дома. Тем не менее «Лилль» силен в очных дуэлях – забивает в 9 последних встречах против «Гавра».

Факты о командах

«Гавр»

Не выигрывает три матча подряд

Забивает в среднем 0.60 гола за пять игр

Пропускает в среднем 0.80 гола за пять игр

Не проигрывает дома пять матчей подряд

«Лилль»

Забивает в 9 последних матчах против «Гавра»

Побеждает в 11 из 13 очных встреч

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за пять игр

Проигрывает три последних выездных матча

Прогноз на матч «Гавр» – «Лилль»

«Гавр» хорошо играет дома, но испытывает серьезные сложности в атаке. «Лилль» же, несмотря на слабые гостевые выступления, демонстрирует стабильность в создании моментов и обладает более высоким классом исполнителей. Личные встречи также остаются в пользу гостей, которые регулярно забивают «Гавру». В этой игре стоит ожидать осторожного начала от хозяев, но по мере развития встречи «Лилль» должен получить свои шансы у ворот Ндиайе. При текущей форме команд наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество гостей, либо осторожный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки