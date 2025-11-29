Введите ваш ник на сайте
«Гавр» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

29 ноября 2025 11:21
Гавр - Лилль
30 нояб. 2025, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Лилля»
Сделать ставку

30 ноября на «Стад Океан» «Гавр» примет «Лилль» в матче 14 тура Лиги 1. Хозяева продолжают борьбу за место в середине таблицы, сохраняя при этом солидный доминирующий стиль игры на своем поле. «Лилль», несмотря на нестабильную форму в выездных матчах, остается одним из сильнейших коллективов лиги, обладающим мощной атакой и большим кадровым потенциалом. Матч обещает быть напряженным: «Гавр» хорошо играет дома, а «Лилль» после побед над «Парижем» и в Лиге Европы прибыл в боевом состоянии.

«Гавр»

«Гавр» подходит к матчу после поражения от «ПСЖ» 0:3, однако до этого команда не проигрывала в пяти встречах подряд. Хозяева особенно сильны дома: победы над «Брестом» и «Осером», плюс ничья с «Нантом». Однако в атаке клуб действует весьма скромно – всего 3 гола за последние пять матчей. Команда делает ставку на плотную оборону и дисциплину, что позволяет оставаться конкурентоспособной.

«Лилль»

«Лилль» идeт на пятом месте и продолжает серию результативных выступлений. Команда забила 9 голов в пяти последних турах, а лучший бомбардир Хамза Игаман находится в хорошей форме. При этом есть проблема: «Лилль» проиграл три последних выездных матча в Лиге 1, и это отражает нестабильность команды вне дома. Тем не менее «Лилль» силен в очных дуэлях – забивает в 9 последних встречах против «Гавра».

Факты о командах

«Гавр»

  • Не выигрывает три матча подряд
  • Забивает в среднем 0.60 гола за пять игр
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за пять игр
  • Не проигрывает дома пять матчей подряд

«Лилль»

  • Забивает в 9 последних матчах против «Гавра»
  • Побеждает в 11 из 13 очных встреч
  • В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено за пять игр
  • Проигрывает три последних выездных матча

Личные встречи
17% (1)
0% (0)
83% (5)
3
Забитых мячей
13
0.5
В среднем за матч
2.17
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Франция. Лига 1, 21 тур
Лилль
1 : 2
08.02.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
0 : 3
28.09.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
3 : 0
17.02.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
0 : 2
01.10.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 37 тур
Гавр
0 : 1
23.05.2009
Лилль
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
3 : 1
20.12.2008
Гавр
Показать все

Прогноз на матч «Гавр» – «Лилль»

«Гавр» хорошо играет дома, но испытывает серьезные сложности в атаке. «Лилль» же, несмотря на слабые гостевые выступления, демонстрирует стабильность в создании моментов и обладает более высоким классом исполнителей. Личные встречи также остаются в пользу гостей, которые регулярно забивают «Гавру». В этой игре стоит ожидать осторожного начала от хозяев, но по мере развития встречи «Лилль» должен получить свои шансы у ворот Ндиайе. При текущей форме команд наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество гостей, либо осторожный матч с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.83
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.62

1.83
Победа «Лилля»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Лилль Гавр
  • Читайте нас: 