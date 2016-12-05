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РФПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с «Рубином»

5 декабря 2016, 19:15
53

В понедельник, 5 декабря, продолжатся игры 17-го утра российской Премьер-лиги. На этот день запланировано пять встреч. Центральным матчем игрового дня можно считать встречу «Спартака» с «Рубином» в Москве.

Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

Амкар (Пермь) – Оренбург – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Жунич, 21 (в свои ворота); 2:0 – Идову, 35; 3:0 – Гиголаев, 90.

Краснодар – Крылья Советов (Самара)

5 декабря, 19:00 по московскому времени

Спартак (Москва) – Рубин (Казань)

5 декабря, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала)

5 декабря, 19:30 по московскому времени

Уфа – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сухов, 64.

Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Миранчук, 23; 2:0 – Фернандеш, 75.

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 25; 2:0 – Траоре, 35; 3:0 – Натхо, 38 (с пенальти); 4:0 – Чалов, 40.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Ростов Зенит Локомотив Ахмат Уфа Томь Амкар-Пермь Оренбург Краснодар Крылья Советов Спартак Рубин Арсенал Анжи
Комментарии (53)
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vick-north-west
1480747984
Победы Урала и Зенита сегодня видятся...
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zenit2012
1480762246
Сегодня победа будет за ЦСКА и Зенитом! Ждем хорошего футбола!
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eleng
1480777037
Sport-express:
Новости клубов
· "Ростов" выступил с инициативой о переносе матча на весну и получил согласие "Зенита", однако РФПЛ на основании регламента сохранила дату игры прежней. У кого-то там мозг в РФПЛ заплыл видимо, команды ведь согласны. Ростову время на подготовку нужно перед матчем с ПСВ, из-за чьей-то тупости можем очков в рейтинге не досчитаться.
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Garrincha58
1480832563
тупые деятели рфпл назначили 5 матчей на понедельник при том в такую погоду и на рабочий день это же надо было до такого до думаться МАРАЗМ!!!
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bumer_moscow
1480837064
Нужен разгром терека.
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mdu86
1480837621
Локомотиву победы! Надеюсь на красивую игру
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Sanches 1204
1480844212
Удачи Локо!!
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АЛЕКС 58
1480845721
Буду болеть за Терек!Мужики,докажите,что Сёмину пора на пенсию!
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VVM1964
1480922012
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ УЙТИ НА ПЕРЕРЫВ НА ПОЗИТИВЕ , СПАРТАК ОБЯЗАН СЕГОДНЯ ПОКАЗАТЬ ХОРОШУЮ ИГРУ И ХАРАКТЕР . ( НАДЕЮСЬ ИГРОКИ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ СДЕЛАЛИ НУЖНЫЕ ВЫВОДЫ ОТ ИГРЫ С КРЫЛЬЯМИ И НЕДОНАСТРОЯ НЕ БУДЕТ . )
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den161
1480924218
Победы Уфе, Рубину, что бы борьба за еврокубки интересная была
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