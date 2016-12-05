РФПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с «Рубином»

В понедельник, 5 декабря, продолжатся игры 17-го утра российской Премьер-лиги. На этот день запланировано пять встреч. Центральным матчем игрового дня можно считать встречу «Спартака» с «Рубином» в Москве.
Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур
Амкар (Пермь) – Оренбург – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Жунич, 21 (в свои ворота); 2:0 – Идову, 35; 3:0 – Гиголаев, 90.
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
5 декабря, 19:00 по московскому времени
Спартак (Москва) – Рубин (Казань)
5 декабря, 19:30 по московскому времени
Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала)
5 декабря, 19:30 по московскому времени
Уфа – Томь (Томск) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сухов, 64.
Локомотив (Москва) – Терек (Грозный) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Миранчук, 23; 2:0 – Фернандеш, 75.
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 4:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Траоре, 25; 2:0 – Траоре, 35; 3:0 – Натхо, 38 (с пенальти); 4:0 – Чалов, 40.
Новости клубов
· "Ростов" выступил с инициативой о переносе матча на весну и получил согласие "Зенита", однако РФПЛ на основании регламента сохранила дату игры прежней. У кого-то там мозг в РФПЛ заплыл видимо, команды ведь согласны. Ростову время на подготовку нужно перед матчем с ПСВ, из-за чьей-то тупости можем очков в рейтинге не досчитаться.