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Чемпионшип. «Рединг» разгромил «Бертон» и другие результаты

19 ноября 2016, 22:27

В матче 17-го тура Чемпионшипа «Рединг» со счетом 3:0 обыграл «Бертон». Авторами голов стали Доминик Самуэль, Дэниэл Уильямс и поразивший свои ворота Джон Брэйфорд.

«Рединг» после этого тура занимает третье место, «Бертон» находится на 20-й позиции.

В других встречах тура «Барнсли» и «Уиган» голов не забили, «Бирмингем» обыграл «Бристоль Сити», «Блэкберн» одолел «Брентфорд», «Кардифф» оказался сильнее «Хаддерсфилда», «Дерби» разгромил «Ротерхэм», «Фулхэм» и «Шеффилд Уэнсдэй» сыграли вничью, «Престон» и «Вулверхэмптон» счет не открыли, «КПР» переиграл «Норвич», «Ипсвич» проиграл «Ноттингему».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 17-й тур

Фулхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Форестьери, 10; 1:1 – Мэлоун, 90.

Бирмингем – Бристоль – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Адамс, 81.

Удаления: Спектор, 90 – нет.

КПР – Норвич – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Вашингтон, 21; 2:0 – Полтер, 27; 2:1 – Нейсмит, 78.

Удаления: нет – Олссон, 2.

Рединг – Бертон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Самуэль, 22; 2:0 – Уиллиамс, 29; 3:0 – Брэйфорд, 77 (в свои ворота).

Престон – Вулверхэмптон – 0:0

Кардифф – Хаддерсфилд – 3:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Моррисон, 15; 2:0 – Хойлетт, 17; 2:1 – Смит, 28; 3:1 – Ламберт, 33; 3:2 – Биллинг, 70.

Дерби Каунти – Ротерхэм – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Инс, 15; 2:0 – Бент, 19; 3:0 – Инс, 63.

Блэкберн – Брентфорд – 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Хоган, 1; 1:1 – Грэхэм, 15; 2:1 – Грэхэм, 20 (с пенальти); 2:2 – Хоган, 30; 3:2 – Дин, 38 (в свои ворота).

Барнсли – Уиган – 0:0

Ипсвич – Ноттингем Форест – 0:1 (0:2)

Голы: 0:1 – Ассомбалонга, 1; 0:2 – Ассомбалонга, 45.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Фулхэм Шеффилд Уэнсдэй Бирмингем Сити Бристоль Сити Куинз Парк Рейнджерс Норвич Сити Рединг Бертон Альбион Престон Вулверхэмптон Кардифф Хаддерсфилд Таун Дерби Каунти Ротерхэм Блэкберн Брентфорд Барнсли Уиган Атлетик Ипсвич Таун Ноттингем Форест
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