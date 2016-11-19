Чемпионшип. «Рединг» разгромил «Бертон» и другие результаты

В матче 17-го тура Чемпионшипа «Рединг» со счетом 3:0 обыграл «Бертон». Авторами голов стали Доминик Самуэль, Дэниэл Уильямс и поразивший свои ворота Джон Брэйфорд.
«Рединг» после этого тура занимает третье место, «Бертон» находится на 20-й позиции.
В других встречах тура «Барнсли» и «Уиган» голов не забили, «Бирмингем» обыграл «Бристоль Сити», «Блэкберн» одолел «Брентфорд», «Кардифф» оказался сильнее «Хаддерсфилда», «Дерби» разгромил «Ротерхэм», «Фулхэм» и «Шеффилд Уэнсдэй» сыграли вничью, «Престон» и «Вулверхэмптон» счет не открыли, «КПР» переиграл «Норвич», «Ипсвич» проиграл «Ноттингему».
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 17-й тур
Фулхэм – Шеффилд Уэнсдэй – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Форестьери, 10; 1:1 – Мэлоун, 90.
Бирмингем – Бристоль – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Адамс, 81.
Удаления: Спектор, 90 – нет.
Голы: 1:0 – Вашингтон, 21; 2:0 – Полтер, 27; 2:1 – Нейсмит, 78.
Удаления: нет – Олссон, 2.
Голы: 1:0 – Самуэль, 22; 2:0 – Уиллиамс, 29; 3:0 – Брэйфорд, 77 (в свои ворота).
Кардифф – Хаддерсфилд – 3:2 (3:1)
Голы: 1:0 – Моррисон, 15; 2:0 – Хойлетт, 17; 2:1 – Смит, 28; 3:1 – Ламберт, 33; 3:2 – Биллинг, 70.
Дерби Каунти – Ротерхэм – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Инс, 15; 2:0 – Бент, 19; 3:0 – Инс, 63.
Блэкберн – Брентфорд – 3:2 (3:2)
Голы: 0:1 – Хоган, 1; 1:1 – Грэхэм, 15; 2:1 – Грэхэм, 20 (с пенальти); 2:2 – Хоган, 30; 3:2 – Дин, 38 (в свои ворота).
Ипсвич – Ноттингем Форест – 0:1 (0:2)
Голы: 0:1 – Ассомбалонга, 1; 0:2 – Ассомбалонга, 45.