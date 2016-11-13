Отбор на ЧМ-2018. Ивелин Попов принес Болгарии победу над Белоруссией, Депай помог Голландии одолеть Люксембург

Сборная Болгарии в матче отборочного турнира к ЧМ-2018 с минимальным счетом одолела команду Белоруссии. Единственный гол в этой встрече на 10-й минуте забил Ивелин Попов.
В параллельном поединке группы А Голландия благодаря дублю Мемфиса Депая выиграла у Люксембурга – 3:1.
ЧМ-2018. Отборочный турнир. Европа. Группой этап. Группа А. 4-й тур
Болгария – Белоруссия – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – И. Попов, 10.
Удаление: нет – Глеб, 90.
Люксембург – Голландия – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 – Роббен, 36; 1:1 – Шано, 44; 1:2 – Депай, 58; 1:3 – Депай, 84.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)
Источник: Бомбардир.ру