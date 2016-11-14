Люксембург - Нидерланды

браво Роббен!!!
|17 тур
|17 ноября, суббота
|22:30
|Нидерланды
|1:0
|Люксембург
|2 тур
|2 сентября, суббота
|22:30
|Люксембург
|0:1
|Нидерланды
|17 тур
|17 ноября, суббота
|22:30
|Нидерланды
|1:0
|Люксембург
|2 тур
|2 сентября, суббота
|22:30
|Люксембург
|0:1
|Нидерланды
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|7
|2
|1
|18:6
|+12
|23
|2.
|Нидерланды
|10
|6
|1
|3
|21:12
|+9
|19
|3.
|Швеция
|10
|6
|1
|3
|26:9
|+17
|19
|4.
|Болгария
|10
|4
|1
|5
|14:19
|-5
|13
|5.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|8:26
|-18
|6
|6.
|Белоруссия
|10
|1
|2
|7
|6:21
|-15
|5
браво Роббен!!!