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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Люксембург - Нидерланды

13.11.2016, Воскресенье, 20:00 мск Люксембург, стадион Жози Бартель Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Люксембург - Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
17 тур
17 ноября, суббота 22:30 Нидерланды 1:0 Люксембург
2 тур
2 сентября, суббота 22:30 Люксембург 0:1 Нидерланды
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 7 2 1 18:6 +12 23
2. Нидерланды 10 6 1 3 21:12 +9 19
3. Швеция 10 6 1 3 26:9 +17 19
4. Болгария 10 4 1 5 14:19 -5 13
5. Люксембург 10 1 3 6 8:26 -18 6
6. Белоруссия 10 1 2 7 6:21 -15 5
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    Рейтинг: +32

    cthutq gfgf 13 ноября 2016, 20:42

    браво Роббен!!!

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