Радимов: «Катар устраивало ходить пешком по полю. А Россию?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сделал два вывода по итогам товарищеского матча сборной России с Катаром.

«Они неутешительны. Во-первых, обе команды передвигались по полю пешком. Хозяев, наверное, это устраивало. Но нас-то почему?! Хоть Черчесов настаивает, что сборная России перед чемпионатом мира проводит только контрольные матчи, игра в Катаре под это определение точно не подходит. Там был самый настоящий товарищеский матч!

А во-вторых техническая оснащенность наших ребят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С мячом они работают гораздо хуже, чем футболисты сборной Катара! Очень много огрехов, брака, передач в никуда, мяч дробит. Что ж будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.