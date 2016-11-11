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  • Радимов: «Катар устраивало ходить пешком по полю. А Россию?»

Радимов: «Катар устраивало ходить пешком по полю. А Россию?»

11 ноября 2016, 08:45
7

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов сделал два вывода по итогам товарищеского матча сборной России с Катаром.

«Они неутешительны. Во-первых, обе команды передвигались по полю пешком. Хозяев, наверное, это устраивало. Но нас-то почему?! Хоть Черчесов настаивает, что сборная России перед чемпионатом мира проводит только контрольные матчи, игра в Катаре под это определение точно не подходит. Там был самый настоящий товарищеский матч!

А во-вторых техническая оснащенность наших ребят, мягко говоря, оставляет желать лучшего. С мячом они работают гораздо хуже, чем футболисты сборной Катара! Очень много огрехов, брака, передач в никуда, мяч дробит. Что ж будет, когда встретимся с немцами, испанцами, бразильцами?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Товарищеский матч Катар – Россия закончился со счетом 2:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Катар Радимов Владислав
Комментарии (7)
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Munez89
1478849306
Пизда рулю будет!
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Stepanida
1478851558
знаю, что будет. Просто мяч соперникам отдадут
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Непутриот
1478859914
Ой прав Влад!!! Нулевое техническое оснащение, нулевые футболисты, худший в мире вратарь!!!
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artydoc
1478860906
Зато у нас лимит, блядь!
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yorgenbarenz
1478861229
В детских школах работают тренерами за подачку со стола Мутко :физруки,бывшие игроки дворовых и заводских "команд".Они и научили молодых тому,чем сами располагают.Поэтому пасы в никуда, страх ошибиться при обводке(нигде не учили?),мяч отскакивает от деревянной ноги.И это игроки сборной!! Сильнейшие?Черчесов! Набери,пока не поздно, 11 человек с ПФЛ для игры с цыганами! Пообещай им по ведру картошки за победу и четверть самогону ! Они сыграют вничью !
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Totti11
1478861270
Я вчера смотрел игру и немного не понял, что происходило на поле! первое: несколько дней назад в СМИ проскочила информация о огромном долге РФС кредиторам. И тут игра с шейхами намечается, уже подозрительно! поскольку уровень игроков Катара сопоставим лишь только с нашей 2-ой лигой футбола. В первые 3 минуты матча наши могли забить 3 гола (это факт)! Арабы толком по мячу не попадают и тактически ужасно обучены! Как только Россия забил с пенальти, бросила играть в центральной зоне ( посмотрите внимательно на игру наших игроков, они же только обозначали игру и обозначали прессинг) посыпались атаки катарцев, которые не могут даже мяч обработать с третьего раза! Вы меня простите, но это очень подозрительный матч против такого соперника, когда РФС в долгах, а страна соперник самая богатая в мире, но уровень футбола у них областного масштаба максимум! Что - то у меня есть уверенность на 200 процентов, что матч с Румынией это подтвердит, и мы увидим совершенно другую игру тех же игроков!!!
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momwig_
1478867346
С немцами, испанцами бразильцами как раз понятно что будет. Продуем, это не интрига уже. А вот где нам найти соперников на спарринги чтобы в этих играх хотя бы была интрига, если нас уже Катар обыгрывает?
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