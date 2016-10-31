РФПЛ. «Рубин» выиграл у «Локомотива» в заключительном матче 12-го тура

В заключительном поединке 12-го тура «Рубин» на своем поле добился победы над «Локомотивом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Казань Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Максим Канунников и Жонатас.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Канунников, 69; 2:0 – Жонатас, 77.

Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр (Бергстрем, 87), Цакташ (Сонг, 59), М'Вила, Ткачук, Рочина (Гарсия, 67), Канунников, Жонатас.

Локомотив: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев (Касаев, 83), И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов (Хенти, 46 – Шкулетич, 83), Миранчук.

Предупреждения: Бауэр, 62 – Михалик, 13; И. Денисов, 54.

Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Делькин, 62.

Оренбург: Гутор, Полуяхтов, Малых, Нехайчик (Ефремов, 71), Андреев (Кацалапов, 89), Померко (Бреев, 58), Коронов, Афонин, Благо, Ойеволе, Делькин.

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71).

Предупреждения: Андреев, 89; Гутор, 90 – Божин, 33; Чочиев, 45.

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 0:0

Анжи: Беленов, Мусалов, Менса, Шандао, Паршивлюк, Гасанов, Маевский (Эбесилио, 49), Тигиев, Бериша (Обертан, 60), Иличевич, Будковский (Боли, 82).

Краснодар: Крицюк, Петров, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Каборе, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Быстров, 89), Подберезкин (Лаборде, 65), Окриашвили (Куасси, 77).

Предупреждения: Шандао, 55; Обертан, 90 – Каборе, 6; Измайлов, 47; Лаборде, 90; Куасси, 90.

Удаление: нет – Каборе, 17.

Зенит (Санкт-Петербург) – Томь (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кокорин, 26.

Зенит: М. Кержаков, Анюков, Чернов, Кришито, Нету, Шатов (Мак, 65), Маурисио (Юсупов, 71), Витсель, Жулиано, Дзюба, Кокорин (Джорджевич, 78).

Томь: Коченков, Комбаров, Тишкин, Дьяков, Дудиев, Жиров, Ковальчук, Попов (Кудряшов, 79), Бикфалви, Дроппа (Баляйкин, 65), Касьян (Кузнецов, 61).

Предупреждения: Витсель, 49; Кришито, 67 – Попов, 15; Дьяков, 49; Дроппа; Кудряшов, 89.

Арсенал (Тула) – Уфа – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Игбун, 45; 0:2 – Фатай, 80.

Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Тесак, Вергара (Аппаев,85), Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Мухаметшин (Власов, 58), Форбс.

Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Никитин, Живоглядов, Засеев (Марсиньо, 87), Безденежных, Ваньек (Кротов, 79), Игбун (Сысуев,74), Фатай.

Предупреждения: Вергара, 50; Хагуш, 53 – Игбун, 7; Никитин, 25; Засеев, 53; Безденежных, 65.

Урал (Екатеринбург) – Терек (Грозный) – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Чантурия, 11 (с пенальти); 1:1 – Балай, 43; 1:2 – Балай, 57; 1:3 – Динга, 60 (в свои ворота); 1:4 – Мбенгуе, 90.

Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Павленко (Подоксенов, 46), Фидлер, Кулаков, Емельянов, Чантурия (Коробов, 33), Ставлец, Лунгу (Меркулов, 63).

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Факундо, Иванов, Роши (Грозав, 71), Лебеденко (Митришев, 72), Балай (Мбенгуе, 83).

Предупреждение: нет – Иванов, 55.

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Глушаков, 19; 2:0 – Зе Луиш, 76; 2:1 – Страндберг, 82; 3:1 – Зе Луиш, 89.

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес (Мельгарехо, 90), Джано (Ромуло, 87), Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов (Натхо, 56), Тошич, Траоре (Страндберг, 71).

Амкар (Пермь) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Костюков, 44.

Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гиголаев (Идову, 62), Костюков (Салугин, 90), Гол, Баланович (Йовичич, 74), Бодул.

Ростов: Медведев, Терентьев (Скопинцев, 87), Гуйе, Мевля, Гранат, Препелицэ, Эзатолахи, Киреев, Байрамян, Григорьев (Ярошенко, 76), Азмун (Думбия, 62).

Предупреждения: Конде, 56; Баланович, 61 – Эзатолахи, 41; Байрамян, 53; Киреев, 75.