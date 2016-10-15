Чемпионшип. «Норвич» обыграл «Ротерхэм» и другие результаты

В матче 12-го тура Чемпионшипа «Норвич» обыграл «Ротерхэм» со счетом 3:1. За победителей забивали Уэсли Хулахан, Камерон Джером и Стивен Нейсмит, в составе гостей отличился Декстер Блэксток.

В других встречах тура «Барнсли» проиграл «Фулхэму», «Блэкберн» и «Ипсвич» голов не забили, «Брайтон» и «Престон» поделили очки, «Дерби» одолел «Лидс», «Ньюкасл» переиграл «Брентфорд», «Уиган» и «Бертон» счет не открыли, «КПР» и «Рединг» разошлись миром, «Астон Вилла» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 12-й тур

Брайтон – Престон – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хьюджилл, 10; 1:1 – Болдок, 54; 2:1 – Маррей, 65; 2:2 – Макинок, 90.

Уиган – Бертон – 0:0 (0:0)

Норвич – Ротерхэм – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хулахан, 17; 2:0 – Джером, 65; 2:1 – Блэксток, 74; 3:1 – Нейсмит 89.

КПР – Рединг – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Вжолек, 14; 1:1 – Уиллиамс, 21.

Дерби Каунти – Лидс – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Расселл, 56.

Ньюкасл – Брентфорд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кларк, 11; 2:0 – Гэйл, 16; 3:0 – Гэйл, 49; 3:1 – Хоган, 52.

Барнсли – Фулхэм – 2:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Уоткинс, 4; 1:1 – Пиазон, 37; 2:1 – Уинолл, 41; 2:2 – Алуко, 42; 2:3 – Мэлоун, 46; 2:4 – Мартин, 65.

Удаления: Сковен, 66 – нет.

Блэкберн – Ипсвич – 0:0 (0:0)

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Коджия, 15 (с пенальти); 1:1 – Коста, 34 (с пенальти).

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