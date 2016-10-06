Отбор ЧМ-2018. Хорватия разгромила Косово, Исландия вырвала победу у Финляндии, Австрия и Уэльс сыграли вничью

Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Исландия вырвала победу в матче с Финляндией, забив дважды на последних минутах матча, Турция сыграла вничью с Украиной, а команда Косово крупно уступила на своем поле Хорватии.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

Исландия – Финляндия – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Пукки, 21; 1:1 – Арнасон, 37; 1:2 – Лод, 39; 2:2 – Финнбогасон, 90; 3:2 – Сигурдссон, 90.

Турция – Украина – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 24 (с пенальти); 0:2 – Кравец, 27; 1:2 – Туфан, 45; 2:2 – Чалханоглу, 81 (с пенальти).

Косово – Ховатия – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Манджукич, 6; 0:2 – Манджукич, 24; 0:3 – Манджукич, 35; 0:4 – Вида, 53; 0:5 – Митрович, 68; 0:6 – Калинич, 90.

Молдавия – Сербия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Костич 19; 0:2 – Иванович, 37; 0:3 – Тадич, 60.

Ирландия – Грузия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Коулмен, 56.

Австрия – Уэльс – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Аллен, 22; 1:1 – Арнаутович, 28; 1:2 – Виммер, 45 (автогол); 2:2 – Арнаутович, 48.

Лихтенштейн – Албания – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хика, 12; 0:2 – Балай, 71.

Македония – Израиль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Хемед, 25; 0:2 – Бен Хаим, 43; 1:2 – Нестровски, 63.