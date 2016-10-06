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  • Отбор ЧМ-2018. Хорватия разгромила Косово, Исландия вырвала победу у Финляндии, Австрия и Уэльс сыграли вничью

Отбор ЧМ-2018. Хорватия разгромила Косово, Исландия вырвала победу у Финляндии, Австрия и Уэльс сыграли вничью

6 октября 2016, 23:45
12

Сегодня состоялись матчи квалификационного турнира ЧМ-2018. Исландия вырвала победу в матче с Финляндией, забив дважды на последних минутах матча, Турция сыграла вничью с Украиной, а команда Косово крупно уступила на своем поле Хорватии.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа.

Исландия – Финляндия – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Пукки, 21; 1:1 – Арнасон, 37; 1:2 – Лод, 39; 2:2 – Финнбогасон, 90; 3:2 – Сигурдссон, 90.

Турция – Украина – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Ярмоленко, 24 (с пенальти); 0:2 – Кравец, 27; 1:2 – Туфан, 45; 2:2 – Чалханоглу, 81 (с пенальти).

Косово – Ховатия – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Манджукич, 6; 0:2 – Манджукич, 24; 0:3 – Манджукич, 35; 0:4 – Вида, 53; 0:5 – Митрович, 68; 0:6 – Калинич, 90.

Молдавия – Сербия – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Костич 19; 0:2 – Иванович, 37; 0:3 – Тадич, 60.

Ирландия – Грузия – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Коулмен, 56.

Австрия – Уэльс – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Аллен, 22; 1:1 – Арнаутович, 28; 1:2 – Виммер, 45 (автогол); 2:2 – Арнаутович, 48.

Лихтенштейн – Албания – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Хика, 12; 0:2 – Балай, 71.

Македония – Израиль – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Хемед, 25; 0:2 – Бен Хаим, 43; 1:2 – Нестровски, 63.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Исландия Финляндия Хорватия Украина Уэльс Турция
Комментарии (12)
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JI e x a
1475787017
исландия, конечно, выдала)
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DIDI 23
1475788581
Исландия!!!!!!
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Aztec58
1475789546
Знатно хорваты порезвились, ага.
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Texac777
1475800035
Предсказуемо все
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alex-76
1475803359
всё по плану, вот только ставил на македонцев.......
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alexis02lion
1475804359
Исландия как всегда за счёт характера вырвала победу. Это по ходу самый лучший матч дня был. Уэльс расстроил, хотя соперники равные и Арнатуович мог бы так и за Сток Сити играть, а не только за сборную. У Турции и Украины по ходу кризис, а потому ничья не ожидаема, но справедлива. А так конечно по всем раскладам турки должны были брать 3.
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alexis02lion
1475804501
И да есть результат и от тех кто из РФПЛ. Балай как лидер атак Терека, так и своей сборной. Так что ждём сборную Албании в 2018 году. На Евро это была сенсация, тут уже команда явно готова надолго задержаться в числе стабильных участников всех важных турниров.
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murakami777
1475808121
Испания удивляет (
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ДАША Д
1475821720
В целом неожиданностей не случилось.
Ответить
Pro100Kid
1475823342
Видимо хохлов ждать на в России в 2018 не придется)
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