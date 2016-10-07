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Главный судья:
Свейн Моэн (Хеугесунн)
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Исландия - Финляндия

06.10.2016, Четверг, 21:45 мск Рейкьявик, стадион Лаугардалсвеллур Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Исландия - Финляндия
Отбор на ЧМ-2018. Исландия — Финляндия — 3:2
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 10 7 1 2 16:7 +9 22
2. Хорватия 10 6 2 2 15:4 +11 20
3. Украина 10 5 2 3 13:9 +4 17
4. Турция 10 4 3 3 14:13 +1 15
5. Финляндия 10 2 3 5 9:13 -4 9
6. Косово 10 0 1 9 3:24 -21 1
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 7 октября 2016, 09:28

    Сигурдссон в профиле еще Краснодарец

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    Рейтинг: +1176

    Argon 7 октября 2016, 00:53

    Что там за матч такой зверский, что Исландцы за одну последнюю минуту вырвали победу?

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    Рейтинг: +439

    sold93 > Argon 7 октября 2016, 01:40

    сравняли на 90й. но там 4 компенсированных было, но видимо из-за задержек накинули еще одну. и на 5й компенсированной, Исландцы затолкали третий мяч в ворота финов.

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    Рейтинг: -18

    BelorussianVoice 6 октября 2016, 22:20

    Страна Льдов, не подведи!!!

    -1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 6 октября 2016, 01:38

    Хотелось бы услышать Исландский клич!

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