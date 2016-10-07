Исландия - Финляндия

Сигурдссон в профиле еще Краснодарец
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|10
|7
|1
|2
|16:7
|+9
|22
|2.
|Хорватия
|10
|6
|2
|2
|15:4
|+11
|20
|3.
|Украина
|10
|5
|2
|3
|13:9
|+4
|17
|4.
|Турция
|10
|4
|3
|3
|14:13
|+1
|15
|5.
|Финляндия
|10
|2
|3
|5
|9:13
|-4
|9
|6.
|Косово
|10
|0
|1
|9
|3:24
|-21
|1
Сигурдссон в профиле еще Краснодарец
Что там за матч такой зверский, что Исландцы за одну последнюю минуту вырвали победу?
Страна Льдов, не подведи!!!
Хотелось бы услышать Исландский клич!