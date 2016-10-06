Бубнов: «Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу»

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Коста-Рикой. По мнению Бубнова, россияне когда-нибудь смогут стать чемпионами мира, но он этого уже не увидит.

«Команда осталась без Акинфеева, однако с вратарями сейчас проблем точно нет. У тренера есть выбор, и вызванные Джанаев, Крицюк и Беленов — достаточно сильные игроки. Думаю, в стартовом составе появится Джанаев. Зато по-прежнему остаются проблемы в обороне. Правда, до недавнего времени у нас была сыгранная связка центральных защитников Березуцкий-Игнашевич, но Сергей завершил свою карьеру в сборной, а Березуцкий может и не сыграть в ближайшей встрече. Так что у нас и без того давно были проблемы в обороне, а с учетом изменений в составе их может стать больше.

Зато если некоторое время назад в команде не хватало форвардов, сейчас их стало много. Есть и Полоз, и Дзюба, и Канунников, и Кокорин, и другие нападающие. Правда, количество футболистов и наличие выбора у тренера тоже не всегда гарантирует результат, ведь очень многое зависит от их сыгранности, а с этим также бывают проблемы. Именно поэтому хорошо, когда футболисты играют в одном клубе — мы это увидели на примере все тех же Игнашевича и Березуцкого из ЦСКА.

В целом же я не раз говорил о том, что следовало уже давно начать наигрывать молодежь в сборной России. Но тренеры этого не делали в погоне за быстрым результатом. В итоге после предстоящего чемпионата мира перед нами вновь может встать проблема полного отсутствия приличной команды. Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу», – заявил Бубнов.