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  • Бубнов: «Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу»

Бубнов: «Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу»

6 октября 2016, 20:48
18

Известный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборной Россией и Коста-Рикой. По мнению Бубнова, россияне когда-нибудь смогут стать чемпионами мира, но он этого уже не увидит.

«Команда осталась без Акинфеева, однако с вратарями сейчас проблем точно нет. У тренера есть выбор, и вызванные Джанаев, Крицюк и Беленов — достаточно сильные игроки. Думаю, в стартовом составе появится Джанаев. Зато по-прежнему остаются проблемы в обороне. Правда, до недавнего времени у нас была сыгранная связка центральных защитников Березуцкий-Игнашевич, но Сергей завершил свою карьеру в сборной, а Березуцкий может и не сыграть в ближайшей встрече. Так что у нас и без того давно были проблемы в обороне, а с учетом изменений в составе их может стать больше.

Зато если некоторое время назад в команде не хватало форвардов, сейчас их стало много. Есть и Полоз, и Дзюба, и Канунников, и Кокорин, и другие нападающие. Правда, количество футболистов и наличие выбора у тренера тоже не всегда гарантирует результат, ведь очень многое зависит от их сыгранности, а с этим также бывают проблемы. Именно поэтому хорошо, когда футболисты играют в одном клубе — мы это увидели на примере все тех же Игнашевича и Березуцкого из ЦСКА.

В целом же я не раз говорил о том, что следовало уже давно начать наигрывать молодежь в сборной России. Но тренеры этого не делали в погоне за быстрым результатом. В итоге после предстоящего чемпионата мира перед нами вновь может встать проблема полного отсутствия приличной команды. Может быть, Россия когда-нибудь и станет чемпионом мира, но я этого не увижу», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Коста-Рика Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Дзюба Артем Джанаев Сослан Кокорин Александр Беленов Александр Канунников Максим Полоз Дмитрий Крицюк Станислав Бубнов Александр
Комментарии (18)
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hayasik
1475776335
В конкурсе , прогнозиста ответил на все вопросы , но вылезает табличка , что ответил не на все что делать ?
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hayasik
1475776394
* Фантазиста
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Aztec58
1475777006
С мнением Бубнова согласен окромя кандидатуры Канунникова, ага.
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exreporter
1475777218
не станет. и не нужно этого ждать. футбол не является нашим национальным видом спорта. В него играет небольшое число профессионалов, из которых 80% играют ниже среднего уровня. Любительский уровень - только для здоровья и хобби. А поклонники трансляций составляют не особо значительную теле-долю.
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subbotaspartak
1475778716
Герберт Уэлс Ленина назвал фантазёром. Как он, сука, был дальнозорок.
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Joko21
1475782089
пока наши игроки не начнут стараться уезжать в европейские чемпионаты (топ), надеяться на звание чемпионов мира не ст0ит
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Жентус
1475783941
В сборной Чемпионов мира игроки должны играть мирового уровня. А у нас уровень 5-0 Ростову от Баварии отлететь. Вот вам немецкая машина из футболистов мирового уровня, многие за сборную Германии играют, которая действительно претендует на победу в грядущем чемпионате мира. И что по итогам? Да они нас настолько сильнее, что и сравнивать нельзя. Я почему Ростов беру, потому что команда выступает очень сильно у нас в чемпионате, там теперь играют наши сборники, команда сама по себе хорошего уровня, да, но это не звезды мировой величины, у нас в стране таких игроков вообще нету. Звезды мировой величины и в команде должны играть мировой величины, а таких то нынче не так много, даже Тотенхем тот же нельзя отнести к топ грандам мирового футбола. Если мы хотим, чтобы наша сборная стала чемпионом мира, то наши топ клубы должны состоять в основном из русских игроков и быть на уровне топ команд, вроде Баварии, Реала, Барселоны и т.д. А часть игроков еще и играть за такие команды. Но поскольку у нас даже в перспективе таких игроков нет, а те что есть -это наше все на ближайший чемпионат мира, то на домашнем чемпионате мира, можно вообще ничего от нашей сборной не ждать. Ждите звезд господа, ждите звезд, если они будут.
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Котфеееее
1475788455
будет сенсация,если доживешь.
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Дарумаш
1475794261
Тебя колатушку(форма безмозглой головы) дано не хотят видеть на страницах
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BAIv
1475848878
что-то я такого и в прошлом не припомню..... хотя был шанс , но тогда засудил швед.( это свинам про засуживание) вот там да с семи метровых офсайдов забивали нам...
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